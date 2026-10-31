Washington saldırı planları yapıyor

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Amerikan Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD Başkanı Donald Trump’a çarşamba günü İran’a uygulanan deniz ablukası ve olası saldırı seçenekleri hakkında bizzat bilgi verdi. Cooper’ın Trump’a bizzat brifing vermesinin “nadir görüldüğüne” işaret edilirken, WSJ’nin haberinde bu nedenle bazı kabine üyelerinin de katıldığı toplantının ABD’nin olası saldırısının yaklaştığına dair bir işaret olarak görülebileceği yorumuna yer verildi. Demokrat Senatör Chris Murphy ise önceki gün bir grup senatörle birlikte saldırı planları hakkında bilgilendirildiğini öne sürerek, “Sadece şunu söyleyeceğim: Planları akıl almaz” ifadelerini kullandı. Öte yandan arka planda Washington ve Tahran arasında arabuluculuk çalışmaları devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran’a müzakereleri yeniden başlatmak için bir teklif mektubu gönderdiği iddia edilirken, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da önceki gün iki ülke arasında anlaşma ihtimali olduğunu söyledi.