Washington Post Gazze'nin katledilen çocuklarını isim isim yazdı

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The Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren 18 bin 500 Filistinli çocuk arasından bazılarının isimlerine gazete sayfasında yer verdi. WP, internet sitesinde de tam isim listesini okuyucularıyla paylaştı. Haberde, hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ve yaşam öyküleri de yer aldı.

Saldırılarda öldürülen bazı çocukların fotoğrafları ve onlara dair kısa açıklamaların yer verildiği listenin site versiyonunda, ilk doğum gününü kutlayamadan 70 günlükken yaşamını yitiren Sannd Abu al-Shaer ile büyüdüğünde çocuk doktoru olmanın hayalini kuran 5 yaşındaki ağabeyi Tariq Abu al-Shaer'in fotoğraf ve hikayeleri paylaşıldı.

Sitedeki listede isimleri yer alan çocuklardan 900'ünden fazlasının ilk doğum gününü kutlayamadan öldürüldüğü belirtilirken, okuyucu listenin ortasına bile ulaşamadan "Bu noktaya kadar verilen isimler, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen çocukların yüzde 1'inden daha azını temsil etmektedir" uyarısına yer verildi.

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'BİZE ATEŞ EDİYORLAR, TANK YANIMDA'

5 yaşındaki Hind Rajab ve 15 yaşındaki kuzeni Layan Hamada'nın isimlerinin bulunduğu listede iki çocuğun ve aile üyelerinin İsrail tarafından öldürülme anları şöyle aktarıldı:

"Hind son saatlerini, altı akrabasının cesetleriyle çevrili, kurşunlarla dolu bir arabada sıkışıp kalarak ve umutsuzca yardım çağrıları yaparak geçirdi. Üç saat boyunca bir Kızılay operatörü hatta kaldı, Kur'an okudu ve bir İsrail tankı araca yaklaşırken onu teselli etti. 'Gelin beni alın, çabuk,' diye yalvardı. 12 gün sonra Hind ölü bulundu.

Hind'in kuzeni Layan, Hind dışında arabada hayatta kalan son kişiydi. Layan son telefon görüşmesinde acil durum operatörüne 'Bize ateş ediyorlar. Tank yanımda.' Saniyeler sonra, iki el ateş halinde düzinelerce silah sesi duyuldu."

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ÖLENLERİN YÜZDE 31'İ ÇOCUK

2023 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden 18 yaşından küçük Gazzeli çocukların grafiklerinin verildiği haberde, 10 yaşından küçük 9 bin 327 çocuğun öldüğü ve ölenlerin yüzde 31'inin çocuk olduğu vurgulandı.

Gazetenin X paylaşımlarında ise 18 paylaşıma yer verilen bir dizi oluşturuldu. Bu dizinin sonunda buradaki isimlerin İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sadece 180 çocuğun isimlerinin olduğu kaydedildi.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi. Burş, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 159'a çıktığını belirtti.

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"Gazze'de açlık sessizce can almaya devam ediyor" diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 2 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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'BU İNSANLAR BİR ANDA ÖLMEDİ... GÜNDEN GÜNE SOLUP GİTTİLER'

Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilere işaret eden Burş, "Bu insanlar bir anda ölmediler, aksine yiyecek ve ilaca erişimi engelleyen abluka ile katili kurbanla eşit tutan uluslararası sessizlik altında günden güne solup gittiler" dedi.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 90'ı çocuk 159'a yükseldiğini bildirerek, Gazze'de kıtlığın sona erdirilmesi için İsrail'in 5 aydan uzun süredir sürdürdüğü sıkı ablukasının kaldırılması çağrısı yaptı.

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GAZZELİLER AÇLIKLA KATLEDİLİYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

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2 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.