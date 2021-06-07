Washington Post’a yazdı! Biden: Rusya’ya karşı Avrupa’nın yanındayız

16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentine gidecek olan Biden, burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşecek. Bu tarihi zirve öncesi yayımlanan makalesinde Biden, ABD’nin Rusya’ya karşı Avrupalı ortaklarının yanında duracağı sözünü verdi. “Ukrayna’daki saldırgan tutumu başta olmak üzere Rusya’nın Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditleri karşısında birlikte duruyoruz” diyen Biden, ülkesinin demokratik değerleri savunmada “şüpheye yer bırakmayacak şekilde kararlı olacağını” ifade etti.

‘TEREDDÜDE DÜŞMEYECEĞİM’

Joe Biden yazısında şu ifadeleri kullandı: “Başkan Putin, gelecekteki yıkıcı eylemlere karşılık vermede tereddüte düşmeyeceğimi biliyor. Buluştuğumuzda, ABD, Avrupa ve benzer demokrasilerin insan hakları ve onurunu savunma yönündeki taahhüdünü yeniden vurgulayacağım.” Joe Biden her ne kadar ocak ayında göreve başlamasından sonra Putin için “katil” demiş olsa da her iki lider ilişkileri iyileştirmek istediklerini söylüyor. Putin, önceki gün yaptığı değerlendirmede, görüşmeden pozitif sonuçlar çıkmasını beklediğini belirtmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara