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Washington Post ortaya çıkardı: Rümeysa’ya yönelik suçlamalar boş çıktı

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#Washington Post#Rümeysa Öztürk#ABD
Washington Post ortaya çıkardı: Rümeysa’ya yönelik suçlamalar boş çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas destekçisi ve İsrail karşıtı olduğu iddiasıyla ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı tarafından gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün antisemitik faaliyetlerde bulunduğuna ya da bir terör örgütünü desteklediğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını tespit etti.

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‘ALEYHTE KANIT YOK’

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından mart ayında hazırlanan bir raporda Öztürk’ün İsrail karşıtı bir eyleme katılması ve eğitim aldığı Tufts Üniversitesi’ni İsrail’le bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmeye çağıran bir yazı kaleme alması dışında, iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığı bilgisi yer aldı. Ancak bu rapora rağmen Öztürk, ABD ulusal güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek isteniyor.

Bu arada Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Burlington kentinde görülen duruşmada Öztürk’ün serbest bırakılması veya Vermont’a getirilmesi yönündeki talepleri değerlendireceğini ve mayıs ayında yeni bir duruşma gerçekleştireceğini söyledi. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

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#Washington Post#Rümeysa Öztürk#ABD

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