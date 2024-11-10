Washington Post duyurdu... Trump, Putin ile telefonda görüştü: Artık savaşı bitir

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Washington Post’ta yer alan habere göre; Putin, Trump'ı tebrik için aradı ve Trump görüşmede "Savaşı daha da tırmandırma. Bu savaşı bitir" dedi.

CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, canlı yayında gelişmeye ilişkin şu detayları anlattı:

Günlerdir bekliyorduk acaba Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki o gerilim sona erecek mi? İlişkiler yeniden düzelecek mi? Çünkü ABD-Rusya arasındaki ilişkiler artık kopmuştu ve iki ülke birbiriyle konuşmuyordu. İşte bu telefon görüşmesiyle ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü telefonda görüştü. İlk kez Washington Post gazetesi bunu duyurdu ve dedi ki Telefon Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Başkan Trump, bu telefon görüşmesi sırasında "Ukrayna ile savaşı artık bitir" dedi.

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İKİ LİDER MASAYA MI OTURACAK?

Ukrayna-Rusya savaşı, özellikle 2023'ten bu yana çok geri planda kalmıştı. Adeta çoğu insanın unuttuğu bir savaş haline gelmişti. Yıpratma savaşına dönmüştü. Ama Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte iki farklı görüş ortaya çıktı. Bir, Rusya'ya çok daha yakın bir şekilde savaşı bitirecek. İki, iki tarafa da ultimatum vererek iki lideri Zelensky ve Putin'i masaya oturtacak.

24 SAATTE BİTİRİRİM DEMİŞTİ

Şimdi iki buçuk yıldır, hatta artık üç yıla yaklaşan bir savaşın iki liderine gelin masaya oturun demek bir çözüm olmak kolay değil. Trump 24 saatte bitiririm gibi vaatle gelmişti. Bakalım 20 Ocak'ta görevi aldığında o 24 saat işleyecek mi? Ama bu Perşembe telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildiriliyor. Putin, Trump'ı tebrik etmek için aramış seçilmiş başkana ki çarşamba kesinleştiğini de söyleyelim. Yani bir gün sonra bu telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Putin böyle bir arama yapmış. Ve Florida'daki rezidansında bu aramayı kabul eden Trump "savaşı daha da tırmandırma. Bu savaşı bitir" gibi bir mesaj vermiş.