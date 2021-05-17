Washington Post duyurdu: Biden İsrail'le silah anlaşmasını imzaladı!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken ayrıca ABD'nin İsrail'den söz konusu saldırıya ilişkin iddiaları hakkında ek detaylar talep ettiğinin altını çizdi.

Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD'li diplomat, tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı.

Blinken, bu konuda büyük sorumluluğun İsrail'in omuzlarında olduğunun altını çizdi.

SİLAH ANLAŞMASI İMZALAMIŞLAR!

Öte yandan Blinken'in bu açıklamalarından sonra ABD'den gelen bir haber adeta gündeme bomba gibi düştü. Washington Post'ta yer alan habere göre ABD ve İsrail silah anlaşması için el sıkıştı. ABD medyası Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze’ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Haber İsrail medyası tarafından da sevinçle paylaşıldı.

Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs’ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını ifade edilirken, haber söz ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise, anlaşmaya ABD füzelerinin de dahil olduğunu iddia ediyor.

KENDİ PARTİSİ DE KARŞI

ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti'si son günlerde İsrail nedeniyle fikir ayrılığına düşmüş durumda. Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in saldırgan politikasına verilecek cevap konusunda hem fikir olamayan Demokrat Parti'de ciddi bir tartışma yaşanıyor.

CNN International'da yer alan analiz yazısına göre, iktidardaki Demokrat Parti'de 'İsrail' çatlağı yaşanıyor.

'DAHA FAZLA BASKI' İSTİYORLAR

Zachary B.Wolf tarafından kaleme alınan yazıya göre, bazı partililer Biden'ın İsrail'e daha fazla baskı uygulamasını talep ediyor.

Aynı yazıya göre, dün çatışmanın her iki tarafındaki liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, bölgedeki insan haklarını görmezden gelmekle de suçlanıyor.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Twitter'dan paylaştığı mesajında 'İsrailliler ile gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliği için iletişime geçtik. Bağımsız medyanın güvenliğini sağlamak büyük bir sorumluluktur' ifadelerine yer vermişti.

Ancak Wolf'a göre bazı Demokrat Parti üyeleri için bu yeterli bir tepki değil. Wolf, Demokrat Parti içinde yer alan bu kanadın Biden'dan İsrail'e açık çağrıda bulunmasını istediğinin altını çiziyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara