Washington karıştı, Trump tehdit etti; heykel yıkana 10 yıl hapis

ABD Başkanı Donald Trump, dün göstericilerin Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta bulunan, eski başkanlardan Andrew Jackson’ın heykelini yıkmaya çalışmasının ardından eylemcileri hapisle tehdit etti. Trump, federal hükümete herhangi bir tarihi anıta karşı saldıran kişileri tutuklama yetkisi verdiğini açıkladı. Trump, bu yetki yasası uyarınca saldırganların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirterek, “Bu yasa hemen uygulamaya geçiyor, ancak belki de geçmişte yapılan vandallıklara karşı da kullanılması mümkün olabilir. Hiçbir istisna olmayacak” ifadelerini kullandı.

Parkın sembolü sayılan 7’nci ABD Başkanı Andrew Jackson’ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı. Bunun üzerine park polisi ve Gizli Servis olaya hızla müdahale ederek girişime engel oldu. Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası’nın mimarı ve kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.

Siyah George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak ABD’nin farklı eyaletlerinde ve İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerde son birkaç haftada geçmişte kölelikle bağlantılı olan çok sayıda komutan ve devlet adamının heykelleri yıkılmıştı.

BİDEN ÖNDE GİDİYOR

ABD’de 3 Kasım’da düzenlenecek seçimler öncesi artan eylemler dikkat çekiyor. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Trump, rakibi ise Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden. Reuters-Ipsos anketine katılanların yüzde 48’i seçimlerde Biden’a, yüzde 35’i ise Trump’a oy vereceğini söyledi.

TWİTTER’DAN TRUMP’A BİR UYARI DAHA

Sosyal medya platformu Twitter, bir kez daha ABD Başkanı Trump’ın mesajına uyarı etiketi koydu. Trump, Seattle’da eylemcilerin özerk bölge ilan etmelerine tepki olarak, “Başkanınız olduğum sürece Washington DC’de asla bir özerk bölge olmayacak. Denerlerse ciddi güçle karşılaşacaklar!” diye yazdı. Bu tweet’e ‘taciz içeren davranış’ etiketi koyan şirket, ‘kamu yararı gereği’ mesajı erişime açık bıraktı. Twitter daha önce de ‘şiddeti övdüğü’ ya da ‘yanlış bilgi’ içerdiği gerekçeleriyle Başkan’ın tweet’lerine uyarı etiketi koymuş, bu durum Trump’ın yoğun tepkisini çekmişti.

SEÇİM GÜNÜ İZİN

Bu arada Twitter, ABD’de köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran’ın ardından 3 Kasım Salı seçim gününü de çalışanları için tatil ilan etti.