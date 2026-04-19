Washington istiyor Rodriguez yapıyor

#Venezuela Siyaseti#Maduro Yönetimi#Rodriguez'in Tasfiyeleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 07:00

VENEZUELA’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ocak ayının başında ABD’nin gerçekleştirdiği bir operasyonla kaçırılmasının ardından geçici devlet başkanı olarak görevi devralan Delcy Rodriguez, eski yönetim kadrolarına yönelik tasfiyeler gerçekleştiriyor.

New York Times’ın haberine göre Rodriguez, Maduro’ya yakın iş insanı ve siyasetçileri devre dışı bırakarak yerlerine kendine sadık isimleri getirdi. Tasfiye sürecinde toplamda 17 bakan görevden alındı.

YENİ MADEN YASASI ÇIKARTTI

Öte yandan ülkede meclisin 9 Nisan’da kabul ettiği yeni maden yasası Rodriguez’in imzasıyla yürürlüğe girdi. Madencilikte devlet kontrolünü azaltarak anlaşmazlıkları uluslararası tahkime taşıma hakkı tanıyan yasa, aynı zamanda stratejik minerallerin çıkarılmasında da yabancı şirketlerin rolünü genişletecek.

