Washington İsrail’de ‘alternatif’ arayışında

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İsrail merkezli Kanal 12’nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki bazı yetkililer, İsrail’de en geç ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek için nabız yoklamaya başladı. Haberde, gayriresmi kanallardan temasa geçilen isimler arasında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olduğu öne sürüldü. Öte yandan aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığının endişeye yol açtığı ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda “imajı zedelenen” İsrail hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ilerletilememesinin de Washington’da rahatsızlık yarattığı belirtildi. Trump, geçen hafta Lübnan’a yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’i eleştirirken, Başkan Yardımcısı JD Vance ise aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i hedef almıştı.