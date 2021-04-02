Washington ile Ankara arasında neler görüşüldü?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüşmüştü.

ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu bir kez daha dile getirdiğini belirten Sena Alkan, "Hulusi Akar bu işin müttefiklik çerçevesince çözülmesi gerektiğine dair mesajını yineledi" dedi.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve konuların da gündeme geldiğini belirten Alkan, ikilinin Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimi de değerlendirdiğini belirtti.

İkili arasındaki görüşmede Türkiye - NATO ilişkilerine dair de fikir alışverişinde bulunuldu.

Trump döneminde iki ülke arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Biden ise göreve geldikten sonra yeni atamalar yaptı.

Bakan Pekcan ise ABD Ticari Temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çelik alüminyum vergisi konuları gündeme geldi.

Kovid-19 nedeniyle küresel ticaretin etkilendiğine vurgu yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasındaki görüşmelerde ise İstanbul Sözleşmesi kararı ve insan hakları konuları ele alındı.

Görüşmede her iki taraf da iki lider arasında içerikli bir görüşme olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara