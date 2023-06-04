Washington DC’de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçak düştü

Haberin Devamı

ABD'nin başkenti Washington DC'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Seslerin deprem gibi bir sarsıntıya sebep olduğu aktarılırken CNN Türk canlı yayınına bağlanan gazeteci Yavuz Atalay, olaya ilişkin detayları aktardı.

Altay, "Patlama sesi duyuldu, bunlar resmi değil ancak başkentte yaşayan insanlar bunlarla ilgili hem sosyal medyada bir video paylaştı hem de telefonla çağrıda bulundu. Bunun bomba olduğu şüphesi oldu ancak İç Güvenlik bakanlığı herhangi bir patlama veya terör şüphesi olmadığını açıkladı. Burada sıcak sular yer altındaki borularla iletiliyor. Bu sıcak su borularındaki patlamalar da olabilir. Patlamanın herhangi bir terör saldırısı veya bombalı saldırı olmadığı ifade ediliyor ancak resmi bir açıklama gelmedi." diye konuştu.

"HERHANGİ BİR TEHDİT YOK"

Haberin Devamı

ABD’nin başkenti Washington DC’de şiddetli patlama sesinin duyulmasının ardından halk paniğe kapıldı. Patlama sesinin tatbikat sırasında bir savaş uçağının sonik patlama yapması nedeniyle duyulduğu açıklandı. Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok” denildi.

Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuştan kaynaklı olduğu ifade edilerek, “Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar” denildi.

YASAK BÖLGEYİ İHLAL EDEN UÇAK DÜŞTÜ

ABD’nin başkenti Washington DC’de şiddetli patlama sesinin tatbikat sırasındaki bir uçuştan değil yasak bölgeyi ihlal eden Cessna Citation tipi küçük uçağı, takip için havalanan savaş uçaklarının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı açıklandı. ABD’li yetkililer, küçük uçağın Virginia'da dağlık bir araziye düştüğünü ifade ederek, kazaya savaş uçaklarının neden olmadığını aktardı. Kazadaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



ABD basınında yer alan haberlerde ise, küçük uçağın otopilotta olduğu ve yetkililerin pilotla temas kuramadığı iddia edildi.



Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok” denilmişti.

Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuş kaynaklı olduğu ifade edilmiş, “Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar” denilmişti.