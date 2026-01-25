Washington baskıyı arttırıyor... İran yeniden ABD’nin radarında

Haberin Devamı

İRAN’da hayat pahalılığı sebebiyle ortaya çıkan ancak daha sonra rejim karşıtlığına dönüşen sokak gösterilerinde tansiyonun düştüğü ve ABD’nin olası askeri müdahalesine yönelik ihtimalin azaldığı bir ortamda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a doğru hareket eden savaş gemilerinden bahsetmesi tansiyonu yeniden arttırdı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de son açıklamasında, askeri yığınakla ilgili “Başkan, İranlıların çok aptalca bir şey yapması durumunda buna cevap verebilecek kaynaklara sahip olduğumuzu göstermek istiyor” derken, Washington yönetimi Tahran’a yönelik farklı kanallardan baskıyı arttırmaya başladı. İran ise ABD tehditlerine karşılık “topyekûn savaş” uyarısı yaptı.

‘TOPYEKÛN SAVAŞ’ UYARISI

İranlı üst düzey bir yetkili, kendilerine yönelik düzenlenecek herhangi bir saldırıyı “topyekûn bir savaş” olarak değerlendireceklerini söyledi. Reuters’e konuşan yetkili, “Yapılan bu askeri yığınak umarız gerçek bir çatışmaya yönelik değildir. Ordumuz en kötü senaryoya hazır. Bu nedenle İran’da her şey alarm durumunda. ABD’nin sürekli olarak askeri tehdidi altında olan bir ülkenin, elinden gelen her türlü şekilde karşılık vermekten başka seçeneği yoktur” ifadesini kullandı.

DONANMA YOLDA

Haberin Devamı

Bu hafta başında Güney Çin Denizi’nden ayrılıp Basra Körfezi’ne doğru yola çıkan Amerikan donanmasına ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve ona eşlik eden üç geminin, önceki gün itibarıyla Hint Okyanusu’na ulaştığı ifade edilirken, filonun; İran’ı vurabilecek mesafeye ulaşmasının en fazla bir hafta süreceği aktarıldı. Gemilerin rotayı tamamlamasıyla bölgeye ek 5 bin 700 Amerikan askeri sevk edilecek. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15E savaş jetlerinin de Ortadoğu’da konuşlandığı bildirildi. Amerikan medyası Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü’ne en az 6 adet B-2 hayalet bombardıman uçağı konuşlandırıldığını yazarken İngiliz Telegraph gazetesi de Patriot ve THAAD füze savunma sistemlerinin de bölgede olduğunu, olası saldırı halinde İran’dan gelebilecek misillemelere hazırlık yapıldığını yazdı.

Haberin Devamı

GÖLGE FİLOYA YAPTIRIM

Öte yandan Washington yönetimi, İran petrolünü taşıyan “gölge filoya” yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Dokuz gemi ve sekiz şirkete uygulanan yaptırımların, Tahran’ın baskı politikalarını finanse eden gelir kanallarını kesmeyi hedeflediği belirtildi. ABD’nin bir yandan da İran’a yakın siyasetçilerin yeni Irak hükümetinde yer alması halinde Bağdat’ın Federal Rezerv’de tutulan petrol gelirlerini bloke etmekle tehdit ettiği iddia edildi. Washington’un bu hamleyle İran’ın Irak üzerindeki etkisini sınırlamayı amaçladığı aktarıldı.

UÇUŞLAR İPTAL

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu söylemesiyle Ortadoğu’daki gerilim zirveye ulaştı. İsrail’in muhtemel saldırılara hazırlık yaptığı iddiaları da Avrupa ülkelerinin bölgeye ilişkin önlemlerini beraberinde getirdi. Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın ardından KLM ile Air France, birçok Ortadoğu uçuşunu iptal etti.

Haberin Devamı

ÖLDÜRÜLEN GÖSTERİCİLERİN SAYISI 5 BİNİ AŞTI

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye yükseldiğini duyurdu. Diğer yandan ülkede haftalardır uygulanan internet yasağı da devam ediyor. İran medyası kaynaklı haberlerde yasağın güvenlik sağlanana kadar süreceği belirtilirken yasağın devamının gösterilerin azalmadığının işareti olduğu yorumları yapılıyor.