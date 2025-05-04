Waltz Trump’ı kızdırmış

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Waltz, İsrail ile askeri seçenekler üzerinde koordinasyon kurdu, bu gelişme Trump’ın diplomasiye öncelik verme tercihiyle çelişti. Gelişmelerin Trump’ın kulağına gittiği ve bundan memnun olmadığı aktarıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, bu durumun Waltz’ın görevinden alınmasına neden olduğunu söyledi. Kaynak, “Kendi ülkenizin başkanı için çalışırsınız, başka bir ülkenin başkanı için değil” dedi. New York Times’ın geçtiğimiz ay paylaştığı haberde, İsrail’in İran’ın nükleer tesisini vurma planını Trump’ın engellediği bildirilmişti.

NETANYAHU YALANLADI

Öte yandan Netanyahu, Waltz ile İran konusunda “temas” kurduğu iddialarını yalanladı. Netanyahu X’te, “Sayın Waltz’ı Birleşmiş Milletler’deki (BM) görevinden dolayı kutluyoruz” diye yazarken Waltz ile İran konusunda herhangi bir görüşmesi olmadığını kaydetti. Trump, Waltz’ı geçtiğimiz günlerde BM Büyükelçisi olarak aday göstereceğini açıklamış, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu da geçici olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamıştı. Bu görevi ise uzun vadede kimin yapacağı belli değil. ABD basınına göre, Trump’ın özel temsilcisi olarak görev yapan Steve Witkoff önde gelen adaylardan biri olarak gösteriliyor.