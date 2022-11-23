Wall Street Journal yazdı... CIA'in Rusya planı belli oldu

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Ukrayna'nın topraklarını geri almak için taarruzu sürerken ABD basınından gündeme adeta bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Wall Street Journal (WSJ) ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Rusya planını sayfasına taşıdı.

WSJ'de yer alan habere göre, CIA'in operasyonlardan sorumlu müdür yardımcısı David Marlowe, akademisyenlerle teşkilatın hedefini açıkladı.

Marlowe, George Mason Üniversitesi'nin Hayden Center'da yaptığı konuşmada Batılı istihbarat teşkilatlarının hoşnutsuz Rusları fırsata çevirebileceğini belirtti.

Marlowe, 'Dünya çapında Rus işgalinden bizim kadar tiksinti duyan Rusları arıyoruz' dedi.

'Bizimle çalışacak kişilere açığız' diyen Marlowe, önemli bilgilere sahip Ruslar için açık açık casusluk teklifinde bulundu.

Ukrayna askerleri Bakhmut'ta Rus mevzilerini toplarla dövüyor... (Fotoğraf: AP)

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ABD basını bu açıklamaları 'CIA Rus Muhalifler Arasından Casuslar Arıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Bu sözler Rus basınında ise eleştirin hedefi oldu. Rus RT ise bu sözleri 'CIA hoşnutsuz Ruslar için planını açıkladı' başlığı ile gördü. Haberde bu açıklama için şu değerlendirmede bulunuldu;

'Bu durum Batı merkezli istihbarat teşkilatlarının yurtdışında görev yapan Rus personeline yaklaşmaya çalıştığını bir dizi hamleden sonra geldi.'

Haberde bu yılın başlarında Kremlin'in, ABD'nin Rus diplomatları kandırma girişimlerini 'çok küstahça bir davranış' ve 'kabul edilemez' sözleri ile eleştirdiği bilgisine de yer verildi. olmakla suçlamıştı.

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İŞTE ABD'NİN 'ZELENSKİ' PLANI

Öte yandan ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile görüşmesi için baskı uyguladığını yazdı.

Gazete, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, ABD'li yetkililerin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığının altını çizdi.

Söz konusu kaynaklara göre, ABD, artan nükleer savaş korkuları arasında Zelenski'ye Putin ile görüşme yasağını kaldırması ve savaşa son vermesi için baskı yapıyor.

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Kent içindeki çatışmalarda keskin nişancılar kilit bir rol oynuyor... (Fotoğraf: AP)

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'yı açık açık eleştirmişti.

Ukrayna lideri Zelenski'nin sağ kolu olarak da anılan Podolyak Batı'dan gelen mesajları açıklamış, 'Savaş alanında inisiyatif sahibi olduğunuzda, zaten her şeyi askeri yollarla yapamayacaksınız, müzakere etmeniz gerekiyor gibi teklifler almak biraz tuhaf' demişti.

Podolyak bunun, topraklarını geri alan ülkenin, kaybeden ülkeye teslim olması gerektiği anlamına geleceğini de sözlerine eklemişti.