HABERLERDünya Haberleri

Wagner’in intikamı şüphesi var... Rus generale Moskova’da saldırı

Güncelleme Tarihi:

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 07:00

Rusya Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alekseyev, Moskova’daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Uzmanlar saldırının, Prigojin isyanını bastıran süreçte rol alan Alekseyev’e yönelik Wagner kaynaklı bir hesaplaşma olabileceğine dikkat çekiyor.

RUSYA’da Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askeri İstihbarat Daire Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Alekseyev, Moskova’daki evinin önünde saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan generalin durumunun ağır olduğu bildirildi. Rusya’da askeri istihbaratın ikinci ismi sayılan Alekseyev saldırısı dün sabah saat 7:00 civarında yaşandı. Alekseyev, koruma eşliği olmadan yaşadığı apartman dairesinden sokağa çıktığı anda kimliği belirsiz bir kişi tarafından üç el ateşle vuruldu. Saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı belirtilirken, kanlar içinde yere yığılan 64 yaşındaki general, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İLK SEÇENEK UKRAYNA

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganın tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı. Petrenko, saldırının Ukrayna’da askeri harekâtla bağlantılı olabileceği değerlendirdiklerini söyledi. Resmi açıklamalarda Ukrayna bağlantısı ön planda tutulurken, bağımsız askeri uzmanlar suikastın arkasında Haziran 2023’te yaşanan Wagner krizinin olabileceğini söylüyor.

Wagner’in intikamı şüphesi var... Rus generale Moskova’da saldırı
Tuğgeneral Vladimir Alekseyev (sağda) 2023’teki Wagner krizinde grubun lideri Yevgeniy Prigojin (ortada) ile müzakere etmişti.

PRİGOJİN’İ CAYDIRMIŞTI

O dönemde Kremlin yönetimine baş kaldırarak isyan girişiminde bulunan paramiliter Wagner grubunun Ağustos 2023’te şüpheli şekilde ölen patronu Yevgeniy Prigojin’i caydırma müzakerelerini Alekseyev yürütmüştü.

 Tuğgeneral Alekseyev, Rostov şehrindeki Rus ordusu karargâhında, kendi birlikleriyle Moskova üzerine yürüyüşe geçen Prigojin’le görüşmüştü. Ayaklanmayı durduran Prigojin yaklaşık iki ay sonra şaibeli bir şekilde havada uçağı infilak ederek hayatını kaybetmişti. Daha sonra Wagner grubunun dağıtıldığını hatırlatan analistler dünkü saldırının eski “Wagner” ekibinde yer alan ve tasfiyeden etkilenen bir subayın intikam girişimi olabileceği görüşünde. 1961 yılı Ukrayna doğumlu Tuğgeneral Vladimir Alekseyev, 2015 yılında Rusya’nın Suriye müdahalesinde de görev aymıştı. 2022 yılında Ukrayna savaşının başlamasıyla askeri istihbaratın çalışmaları bu yöne yoğunlaşmıştı.

Wagner’in intikamı şüphesi var... Rus generale Moskova’da saldırı

