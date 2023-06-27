Wagner, Rus savaş uçağı düşürmüş

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Yevgeniy Prigojin’in hafta sonu Rusya’da başlattığı silahlı ayaklanmanın bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı, kayıplarla ilgili sessiz kalmayı tercih etse de ilk tespitler ordu çevrelerine yönelik yayın yapan “Rybar” ve “Fighterbomber” Telegram kanallarında yer aldı. Yürütülen araştırmaların sonucuna göre Rus ordusunun tüm kayıplarının hava kuvvetlerinden olduğu ve toplamda 7 hava aracının vurulduğu belirtildi. Wagner kuvvetlerinin, hava komuta merkezi olarak kullanılan IL-22M uçağının yanı sıra altı helikopteri düşürdüğü ifade edildi.

20 HAVACI SUBAY ÖLDÜ

IL-22M pervaneli uçağın vurulmasıyla en az 10 subayın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Vurulan helikopterlerin ise KA-52 taarruz, Mİ-8 ve Mİ-35M savaş helikopterleri olduğu, bunlarla birlikte elektronik muharebe araçlarıyla donatılı üç adet Mİ-8MTPR helikopterinin de düşürüldüğü iddia edildi. Rus hava kuvvetlerinin verdiği can kaybı 11’i pilot olmak üzere 20 havacı subay olarak gösterildi.

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ONLARCA EV ZARAR GÖRDÜ

Ayaklanma sırasında sivil vatandaşlara ait evlerde de zarar meydana geldi. Wagner’in Rostov ile birlikte ele geçirdiği Voronej kentine bağlı Pavlovski ilçesi belediye başkanı Maksim Yantsov, yaptığı açıklamada 19 evin hasar gördüğünü söyledi.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Rus haber ajansı TASS’a göre, durumun sakinleşmesinden sonra Rostov ve Krasnodar gibi noktalardaki otoyollarda uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Kalkışmanın meydana geldiği bölgeye uzak olsa da, ilk andan bu yana olağanüstü tedbirlerin alındığı başkent Moskova’da da hayat normale dönmüş durumda. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını belirtirken Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB de Moskova’da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri ve seyahat sınırlamalarının iptal edildiğini duyurdu.(Nerdun HACIOĞLU)

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ŞOYGU ORTAYA ÇIKTI

Wagner’in hafta sonu gerçekleştirdiği ayaklanma sırasında ortadan kaybolan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Ukrayna cephesine yakın Batı Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında ortaya çıktı. Şoygu’nun cephedeki son durumu ele aldığı vurgulandı. Öte yandan dünyayı şoke eden ayaklanma hakkında tek kelime etmemesi, devlet haber ajansı RIA tarafından paylaşılan görüntülerin önceden çekilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Prigojin’in hedefindeki isim olan Şoygu’nun videosunun paylaşılması, krizin ardından hükümetin görevine devam ettiği mesajı taşıyor.

PRİGOJİN İLK KEZ KONUŞTU

Wagner lideri Prigojin, cumartesi sona eren isyan girişiminden beri ilk kez konuştu. 11 dakikalık ses kaydı yayınlayan Prigojin, Moskova’ya yürüyüşe, Rus ordusu tarafından yapılan ve 30 savaşçılarının öldüğü saldırı yüzünden başladıklarını söyledi. Kremlin’le yapılan anlaşma gereği Belarus’a gitmesi gereken Prigojin, kayıtta konumunu açık etmedi. Wagner’in patronu, yürüyüşlerinin başkent Moskova’ya 200 km kala durduğunu ve Rusya’daki “çok ciddi” güvenlik sorunlarını ortaya çıkardığını, amaçlarının hükümeti devirmek değil, Wagner’i kurtarmak olduğunu ifade etti. Prigojin, arabulucu olan Belarus liderinin, Wagner’in varlığını sürdürmesi için bir yol önerdiğini de söyledi.

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UKRAYNA’YA MORAL OLDU

Wagner ayaklanması, Rus propagandasının iflası anlamına geldi. Daha bir ay önce Ukrayna’da Bahmut kasabasını ele geçiren Prigojin’in, süngüleri Kremlin Sarayı’na çevirmesi, Kiev lehine bulunmaz nimet olarak değerlendiriliyor. Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andrey Çernyak, “Rusya’yı yakından izliyoruz. Onların kendi kendine yarattıkları zafiyeti sonuna kadar kullanacağız. Putin’in haksız savaş yürüttüğünü azılı düşmanımız Wagner bile ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

RUS ASKERLERİ MORALSİZ

Wagner buhranını cephede kullandıklarını söyleyen Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, “Rusya’da kalkışmanın patlak verdiği günden beri cephede önemli kazanımlar elde ettik. Rus askerlerinin morali sıfır. İlerliyoruz” dedi.

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‘İsyancılara af yok’ diyen Putin, dün gece güvenlik heyetini acil topladı.

PUTİN KONUŞTU: PRİGOJİN’E AF YOK

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam saatlerinde sürpriz şekilde kameralar karşısına geçti. Putin, Rus televizyonlarının Kremlin Sarayı’nda yapıldığını belirttiği beş dakikalık ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner isyanını organize edenlerin “adalete teslim edileceğini” söyledi. Belarus arabuluculuğuyla sona eren isyanın ardından Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in affedildiği ve Belarus’a sürüldüğü iddia edilmişti.

GÜVENLİK HEYETİNİ TOPLADI

Konuşmasında, isyan sırasında gösterdikleri “vatanseverlik” için halka ve geri adım atarak “kan dökülmesini önleyen” Wagner askerlerine teşekkür eden Putin, isyana katılanların “kullanılmış vatanseverler olduğunu” söyledi. Wagner üyelerine seslenen Rusya lideri, “Savunma Bakanlığı ile sözleşme yaparak Rusya’ya hizmet etmeye devam etme olanağına sahipsiniz. İsteyen evine dönebilir veya Belarus’a gidebilir” ifadelerini kullandı. Kremlin, Rusya liderinin dünyayı ekran başına kilitleyen kısa açıklaması sonrası Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer üst düzey isimlerin katıldığı acil bir güvenlik heyeti toplantısına başkanlık ettiğini duyurdu.

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BATI VE KİEV’E SUÇLAMA

Konuşmasında, isyanın arkasında Batılı ülkelerin olduğunu da ima eden Rusya lideri, “Batı ve Ukrayna yönetimindeki neo-Naziler, Ruslar birbirinin kanını döksün istedi” ifadelerini kullandı.

BİDEN: BİZİMLE İLGİSİ YOK

ABD Başkanı Joe Biden, Wagner kriziyle ilgili “Rusya’nın iç sisteminin bir sonucu” yorumunda bulundu. Beyaz Saray’da basına konuşan Biden, müttefiklerle konu hakkında görüştüklerini belirterek “Putin’e NATO ve Batı’yı suçlamak için hiçbir mazeret vermediğimizden emin olmamız gerektiği konusunda anlaştık. Batı’nın, Rusya’daki krizle hiçbir ilgisi yok” dedi. Yaşananlarla ilgili “kesin bir sonuca varmak için çok erken olduğunu” söyleyen ABD lideri, Ukrayna’nın bağımsızlığını desteklemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.