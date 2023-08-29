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Wagner duyurdu: Prigojin özel törenle defnedildi

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#Evgeny Prigojin#Wagner#Rusya
Wagner duyurdu: Prigojin özel törenle defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 21:34

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen özel bir cenaze töreni ile defnedildiği açıklandı.

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Paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in cenaze töreni bugün gerçekleştirildi.

Wagner duyurdu: Prigojin özel törenle defnedildi

Wagner grubunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen cenaze töreninin kapalı formatta gerçekleştirildiği belirtilirken veda etmek isteyenlerin Porokhovskoye mezarlığını ziyaret edebileceği kaydedildi.

Wagner duyurdu: Prigojin özel törenle defnedildi

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, 23 Ağustos’ta Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybetmiş, yapılan genetik analiz sonucu Rus yetkililer tarafından kimliği doğrulanmıştı.

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#Evgeny Prigojin#Wagner#Rusya

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