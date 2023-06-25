Wagner isyanı sonrası Rusya'dan flaş hamle... Çin bu fotoğraf ile dünyaya duyurdu

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Rusya tarihinin en uzun 24 saatini geride bıraktı.

Geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyandı.

Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise ülkeden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başkentte kırımızı alarm verildi sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Moskova olası bir çatışmaya hazırlanırken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko isyan sürerken Çin'in başkenti Pekin'e uçtu.

Al Jazeera bu gelişmeyi 'Putin içeride hararetle karşı karşıya kalırken, Rus diplomat Pekin'e uçtu' başlığı ile okurlarına sundu.

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Çin basını bakanlıktan alınan ve iki yetkilinin gülümsediği anlara ev sahipliği eden kareyi bugün servis etti.

Dünya basınında geniş yer bulan bu hamle sonrası Çin'den ilk açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pekin'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile bir araya gelerek Çin-Rusya ilişkileri ve ortak endişe kaynağı olan uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.'

Çin yönetiminin, Rusya’da dün sona eren Wagner grubu isyanına ilişkin resmi ağızdan herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore ise Moskova'ya desteğini açıklayan son ülke oldu.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore isyanla mücadelede Rusya'yı desteklediğini söyledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore'nin dışişleri bakan yardımcısı Im Chon Il'in Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Alexander Matsegora ile yaptığı görüşmede isyanın başarıyla bastırılacağına olan kesin inancını ifade ettiğini söyledi.