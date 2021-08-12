Wagner grubunun Libya faaliyeti ile ilgili yeni iddia

Habere göre Wagner’e bağlı bir paralı askerin bıraktığı bir Samsung tablette, savaşçıların kod adları vesSon teknoloji askeri teçhizata dair bir ‘talep listesi’ yer alıyor. Uzmanlar bu ekipmanları sadece Rus ordusunun sağlayabileceğini belirtti. Tablette ayrıca paralı askerlerin sivil bölgelere mayın ve bubi tuzağı döşenmesine karıştığına dair kanıtlar da var. İşaretlemeden mayın yerleştirmek savaş suçu kabul ediliyor.

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