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Dünya
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Wagner grubunun Libya faaliyeti ile ilgili yeni iddia

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Wagner grubunun Libya faaliyeti ile ilgili yeni iddia

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rus paralı asker kuruluşu Wagner’in, Libya’daki iç savaşta üstlendiği role dair yeni delillere ulaştığını ileri sürdü.

Habere göre Wagner’e bağlı bir paralı askerin bıraktığı bir Samsung tablette, savaşçıların kod adları vesSon teknoloji askeri teçhizata dair bir ‘talep listesi’ yer alıyor. Uzmanlar bu ekipmanları sadece Rus ordusunun sağlayabileceğini belirtti. Tablette ayrıca paralı askerlerin sivil bölgelere mayın ve bubi tuzağı döşenmesine karıştığına dair kanıtlar da var. İşaretlemeden mayın yerleştirmek savaş suçu kabul ediliyor.

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