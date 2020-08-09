Wagner gerilimi gölgesinde seçim

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 güne yayılan oy verme işlemi 9 Ağustos akşamı sona erecek. Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu Belarus’ta başkanlık seçimleri bir dizi skandal ve hatta devletlerarası krize yol açmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ülkeyi 1994’ten bu yana yöneten Aleksander Lukaşenko’nun kuvvetli rakipleri Viktor Babariko ile Valeriy Tsepkalo’yu Merkez Seçim Komisyonu kararlarıyla seçimlerden uzaklaştırması ortalığı karıştırdı.

BLOGCU ADAYA GÖZALTI

Ardından protestoları sosyal medya üzerinden organize ettiği iddia edilen Belaruslu blogcu Sergey Tikhanovski gözaltına alındı. Lukaşenko’nun kendini yeniden seçtirme girişimi ters tepince Rusya ile kriz patlak verdi. 29 Temmuz günü Belarus güvenlik güçleri, Rusya’dan Belarus’a gelen 33 Rus Wagner paralı askerini gözaltına aldı. Bu durum Rusya lideri Vladimir Putin’i de zor durumda bıraktı.

MUHALEFET ÜÇ KADIN ADAY ETRAFINDA BİRLEŞTİ

Aleksander Lukaşenko’nun muhalefete uyguladığı baskı, seçimde ilginç bir tablo oluşmasına neden oldu. Tutuklu Tihanovski’nin eşi Svetlana Tikhanovskaya bağımsız başkan adayı oldu. Seçimden uzaklaştırılan Babariko’nun yardımcısı Maria Kolesnikova ile ikinci uzaklaştırılan aday Tsepkalo’nun eşi Veronika Tsepkalo da Svetlana etrafında kenetlendi. Şimdi üç kadın Belarus halkını Lukaşenko iktidarına son vermeye davet ediyor. Başkanlık seçiminde oy verme işleminin 5 gün süreyle yapılıyor olması siyasi gözlemciler tarafından Lukaşenko lehine çalışan bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Soldan sağa: Viktoria Tsepkalo, Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova