Wagner bundan sonra ne yapacak? İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun!

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ABD İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörü William Burns, Prigojin liderliğindeki Wagner askerlerinin başarısız isyanı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in intikamını almak için acele etmeyeceğini öne sürerek, "Şu anda gördüğümüz şey çok karmaşık bir dans. Putin intikamın nihai havarisidir." demişti.

ÖNCE PARÇALARA BÖLÜNDÜ SONRA DRAMATİK BİR ŞEKİLDE BAŞI KESİLDİ



Dün Moskova yakınlarında düşen özel jetin içinde Prigojin’in de olduğunun açıklanması bu sözleri yeniden dünya gündemine taşıdı.



Uçak kazasının arkasında ne olduğu tam olarak aydınlatılmasa da süreci yakından takip edenler paralı asker grubu Wagner'in bu süreçte ilk olarak parçalara bölündüğünü sonrasında da dramatik bir şekilde başının kesildiği görebiliyor.

