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Wagner bundan sonra ne yapacak? İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun!

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#Wagner#Prigojin#Rusya
Wagner bundan sonra ne yapacak İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 11:31

Yevgeny Prigojin'in ölümü sonrası paralı asker grubu Wagner intikam yemini edip 'Başlıyoruz, hazır olun' mesajı gönderdi ancak askeri analistlere göre durum göründüğü kadar kolay değil...

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ABD İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörü William Burns, Prigojin liderliğindeki Wagner askerlerinin başarısız isyanı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in intikamını almak için acele etmeyeceğini öne sürerek, "Şu anda gördüğümüz şey çok karmaşık bir dans. Putin intikamın nihai havarisidir." demişti.

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ÖNCE PARÇALARA BÖLÜNDÜ SONRA DRAMATİK BİR ŞEKİLDE BAŞI KESİLDİ

Dün Moskova yakınlarında düşen özel jetin içinde Prigojin’in de olduğunun açıklanması bu sözleri yeniden dünya gündemine taşıdı. 

Uçak kazasının arkasında ne olduğu tam olarak aydınlatılmasa da süreci yakından takip edenler paralı asker grubu Wagner'in bu süreçte ilk olarak parçalara bölündüğünü sonrasında da dramatik bir şekilde başının kesildiği görebiliyor.

Wagner bundan sonra ne yapacak İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun

KAYBETTİĞİ NÜFUZU AFRİKA OPERASYONU İLE KAZANMAYA ÇALIŞIYORDU

Başarısız isyanı sonrası uzunca bir süre kamu önüne çıkmayan Prigojin sadece bir kaç gün önce ilk kez görüntülü bir mesaj yayınlamış ve Afrika'daki operasyonlar için eleman aradığını duyurmuştu. Analistler Kremlin'in üstüne çizgiyi çektiği Prigojin'in Afrika'daki operasyonu aracılığıyla elde ettiği nüfuzun bir kısmını geri almaya çalıştığını öne sürmüştü.
Wagner bundan sonra ne yapacak İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun

İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER ANCAK ESKİ WAGNER ORTADA YOK

Dün düşen uçakta Prigojin'in yanı sıra Wagner'in bir diğer kilit ismi olan Dmitry Utkin de vardı. Wagner ile bağlantılı Rus sosyal medya kanallarından gelen haberler, Wagner'in lider kadrosunun diğer üyelerinin de uçakta olabileceğini gösteriyor.

Şüpheli uçak kazasında liderini ve kilit isimlerini kaybeden Wagner grubu intikam yemini edip Rusya'yı ikinci bir isyan ile tehdit etse de, son tablo eski Wagner'in artık ortada olmadığını gösteriyor.

SAYI DÖRTTE BİR ORANINDA AZALDI

İngiliz Guardian gazetesinde Peter Beaumont imzası ile yer alan habere göre Belarus'a sürgün edilen yüzlerce Wagner savaşçısı ülkeyi terk etmeye başlarken, bazıları da düşük maaş seviyeleri nedeni ile Batı Afrika'ya gitti. Son tablo sayıları 5 bini geçen Wagner askerlerinin yaklaşık dörtte bir oranında azaldığını gösteriyor.
Wagner bundan sonra ne yapacak İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun

"PRİGOJİN OLMADAN WAGNER BİR HİÇTİR"

Şimdi akıllardaki en büyük soru Wagner'in bundan sonra yoluna devam edip edemeyeceği. Prigojin'in yerine geçip Kremlin'in onayını alabilecek bazı isimlerden bahsedilse de, bu isimlerin boşluğu doldurup dolduramayacağı büyük bir soru işareti.

Askeri analist Sean Bell SKYNews'a yaptığı açıklamada Prigojin olmadan Wagner grubunun bir 'hiç' olduğunu öne sürmüştü.

Guardian gazetesi de yayınladığı analizde Wagner için yolun sonunun göründüğünü öne sürdü.
Wagner bundan sonra ne yapacak İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun

"GELİYORUZ, HAZIR OLUN"

Wagner paralı asker grubu ise Prigojin'in ölüm haberi sonrası yayınladıkları intikam videosunda "Şu anda Wagner Grubu'nun ne yapacağına dair çok iddia var. Size söyleyeceğimiz tek şey başlıyoruz,hazır olun" ifadelerini kullandı

Mesajı veren yüzleri maskeli Wagner üyelerinin kim oldukları ve nerede oldukları bilinmiyor.

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#Wagner#Prigojin#Rusya

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