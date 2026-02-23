×
Vurup yerle bir etti inşasına katılmıyor… İsrail Gazze için para vermeyecek

#İsrail#Gazze#Barış Kurulu
Vurup yerle bir etti inşasına katılmıyor… İsrail Gazze için para vermeyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 07:00

7 Ekim 2023’te başlayan savaş sonrası Gazze Şeridi’ni bombardımanlarla yerle bir eden İsrail, bölgenin yeniden inşası sürecine maddi katkı yapmama kararı aldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, düzenledikleri saldırılarla büyük yıkım gerçekleştirdikleri Gazze’nin yeniden inşası için Barış Kurulu’na maddi katkı sağlamama kararı aldıklarını açıkladı. ​​​​​​​İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Elkin, “Barış Kurulu’na para vermedik. Bunun için bir neden yok. Saldırıya uğradık ve Gazze’deki yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlamamız için bir neden yok” ifadelerini kullandı. KAN’ın haberinde, sözkonusu kararın, İsrail’in Barış Kurulu’na üye olmasına itiraz eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i yatıştırmak amacıyla alındığı aktarıldı. Kurucu üyeleri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Barış Kurulu’nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında 19 Şubat’ta Washington’da yapılmış, Kurul, Gazze’nin yeniden inşa süreci için 10 milyar doları ABD’den olmak üzere 17 milyar dolardan fazla bağış tahhüdünde bulunmuştu.

#İsrail#Gazze#Barış Kurulu

