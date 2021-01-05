Vuhan'daki partilerle ilgili olay yaratacak açıklamalar! 'Batı kıskançlığına son verip bizi örnek almalı'

Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times gazetesi, yeni yılda da bu tip kutlamaların devam edeceğinin altını çizerek Batı'nın düşmanca saldırmak yerine 'örnek' alması gerektiğini yazdı.



Yazıda İngiltere'de yayın yapan Telegraph gazetesi yazarı Allison Pearson'ın Vuhan'daki kutlamaların fotoğrafını paylaştığı ve "Aşı olmadan Vuhan bunu nasıl başardı?" yazdığı, hatta kutlamaların birer sahte gösteri olabileceğini öne sürdüğü tweet'i örnek verildi.

Ancak bunun ters teptiği ve sosyal medya kullanıcılarının asıl İngiliz hükümetini yeterince sorumluluk almadığı için eleştirdiği vurgulanan yazıda bu görüşü dile getiren bazı tweet'lere de yer verildi: ‘İşleyen bir Test, Takip, İzolasyon sistemleri var ve maske takıyorlar. İstendiği zaman evde kaldılar ve hızlı hareket ettiler. Bizim ise virüsle mücadelede tek amacı dostlarını zengin etmek olan yetersiz bir hükümetimiz var.’

Vuhan Üniversitesi patojen biyoloji bölümünden Yang Zhanqiu pazar günü Çin hükumetinin yayın organı İngilizce Global Times'a şunları söyledi: ‘Vuhan, nisan ayında ‘koronavirüsten arınmış’ bölge ilan edildi. Kış gelmesine rağmen Vuhan hala güvende.’

Yang ‘Bir gazeteci olarak Pearson, Vuhan'ın kutlamaları konusunda kıskanç ve düşmanca davranmak yerine, virüsün İngiltere’de yayılmasını kontrol altına almasına olmalıdır. Bunu Çin'in salgını kontrol etme konusundaki deneyimini vatandaşlara ve hükümete anlatarak yapabilir.’ ifadelerini kullandı.

Vuhan hakkında şehirde düzenlenen partileri detaylandıran yazıda "Vuhan'da daha fazla toplantı, kutlama yapılacak; Batı buna alışmalı" ifadeleri kullanıldı. İfadeler batı basınında geniş yankı uyandırdı.

Makalede, ‘2021 yılında Çin'de koronavirüsten en çok etkilenen şehir olan Vuhan'da Yeni Yıl kutlamaları, spor etkinlikleri ve canlı konserler gibi daha büyük toplantılar yapılacak ve dünya buna alışsa iyi olur.’ ifadelerine yer verildi.



Yazının sonunda ise Ağustos 2020'de Vuhan'daki büyük bir havuz partisine binlerce insanın katılmasının Batı ülkelerindeki birçok insanı şoke ettiği ve Vuhan'ın virüsten nasıl bu kadar çabuk kurtulduğuna inanamadıkları yazıldı.

Çinli yetkililer, Vuhan'da koronavirüs salgınının başlangıcında yapılan hataları örtbas etmek ve bağımsız gazeteciliği baskı altına almakla suçlanıyor.

Dünyada Çin'li yetkililer tarafından açıklanan 83.418 vaka sayısı ve 4.634 resmi ölü sayısının doğruluğu hakkında ciddi şüpheler var.

Çin'in koronavirüs vakaları hakkında ‘dünyaya yalan söylediği’ ve imajını ‘korumak’ için gerçek bulaşma oranını gizlediği iddia ediliyor.



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