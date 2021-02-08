Vuhan’daki hayvan pazarında iz bulunamadı

DSÖ ÇİN’DE SALGINI ARAŞTIRIYOR

KORONA kâbusu tüm dünyada sürerken, COVID-19’un kökenine dair incelemeler de devam ediyor. Uzun süre Pekin yönetiminin engellemeleriyle karşı karşıya kalan Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı ekip, Aralık 2019’da koronavirüsün ilk kez tespit edildiği Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde incelemelerini sürdürüyor. ABD eski başkanı Donald Trump başta olmak üzere pek çok çevrenin ‘Çin virüsü’ diye nitelendirdiği ve salgından dolayı Pekin’i sorumlu tuttuğu konuya ilişkin DSÖ’den önemli bir açıklama geldi. DSÖ heyeti, virüsün Vuhan’daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt olmadığını bildirdi.

‘KOŞULLAR UYGUN ANCAK...’

DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, Vuhan’daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söyledi. COVID-19’un Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarını da yalanlayan Dedkov, “Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor” ifadelerini kullandı.

‘LABORATUVARDA ÜRETİLDİ’ İDDİASI

2002-2003’teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, “COVID-19’un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı” iddialarına konu olmuştu. Salgınında, şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 106 milyonu geçerken, hayatını kaybeden kişi sayısı 2 milyon 322 bini aştı.

ÇİNLİ DOKTOR UNUTULMADI

VUHAN sakinleri, insanları koronavirüs salgınına karşı uyaran ve kısa süre sonra hastalık nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Wenliang’ı ölümünün birinci yıl dönümünde andı. 34 yaşındaki Dr. Li, Aralık 2019’un sonlarında, bir sohbet grubunda çalışma arkadaşlarını bulaşıcı bir hastalığa karşı koruyucu kıyafetler girmeleri yönünde uyarmış ve bu yüzden polis tarafından “sosyal düzeni ciddi şekilde bozan yanlış ifadelerde bulunmakla” suçlanmıştı. Daha sonra bir hastadan virüs kaptığı düşünülen hastanedeki işine devam eden Li, ölümünden önce en az üç hafta hastanede yattı.

KONGO’DA YENİDEN EBOLA ALARMI

DÜNYA genelinde koronavirüs gündemi meşgul etmeyi sürdürürken Kongo’da Ebola alarmı verildi. Kongo Sağlık Bakanlığı, Kongo’nun Butembo şehrinde yer alan Biena bölgesinde bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, Ebola virüsü ile enfekte olan kadının 3 Şubat tarihinde Butembo şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Enfekte kadının daha önceki Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, olay hakkında çalışmaların başlatıldığını aktardı. Kongo’da yaklaşık 3 ay önce sona eren 11’inci Ebola salgınında 130 vaka ve 55 can kaybı yaşanmıştı.