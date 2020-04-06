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Dünya
DHA- Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Vuhan’da tedavi gören corona virüslü hasta 2 ay sonra iyileşti

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Vuhan’da tedavi gören corona virüslü hasta 2 ay sonra iyileşti
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Koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde Şubat ayının başlarında hastaneye kaldırılan koronavirüslü(corona virüs) hasta Hu (40), bağlı olduğu solunum destek cihazlarından ayrılarak tedaviye cevap verdiği duyuruldu.

Çin medyası, Vuhan kentinde Şubat ayının başlarında koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan hastanın, 2 ay sonra iyileştiğini duyurdu.

Koronavirüs semptomlarını göstermesinin ardından hastaneye kaldırılan Hu, solunum destek cihazına bağlandı. Hastalığı yenen Hu, 2 ay sonra solunum destek cihazlarından kurtuldu.

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