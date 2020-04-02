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Dünya
DHA- fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Vuhan’da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi

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Vuhan’da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi
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Çin’in Hubey eyaletinde bulunan ve corona virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde askeri endüstri tekrar aktif hale geldi. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), işçilerin 'henüz açıklanmayan büyük bir proje' için fazladan mesai yaptıklarını duyurdu.

Çin medyasında yer alan habere göre, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı Vuhan kentinde askeri endüstrinin çarkları tekrar dönmeye başladı. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), henüz 'açıklanmayan büyük bir proje' için işçilerin 3 Mart'tan beri fazladan mesai yaparak çalıştıklarını duyurdu. Şirket, Çin donanmasındaki denizaltıları ve gemileri üretiyor.

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