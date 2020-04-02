Vuhan’da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi

Çin medyasında yer alan habere göre, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı Vuhan kentinde askeri endüstrinin çarkları tekrar dönmeye başladı. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), henüz 'açıklanmayan büyük bir proje' için işçilerin 3 Mart'tan beri fazladan mesai yaparak çalıştıklarını duyurdu. Şirket, Çin donanmasındaki denizaltıları ve gemileri üretiyor.