"Vudu bebeklere" ikinci ret

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa'da istinaf mahkemesi, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, kendisine benzeyen oyuncak Vudu (Karayipler'e özgü bir büyü) bebeklerin satışını yasaklatma talebine yine karşı çıktı.

Mahkeme, Sarkozy'nin başvurusunu kısmen haklı buldu, ancak bebeklerin satışının yasaklanmasına gerek görmedi.



Fransa'da 9 Ekim tarihinde piyasada satışa sunulan Vudu bebeklerle Sarkozy'nin “kişilik haklarının zedelendiği” görüşüne varan mahkeme, bununla birlikte “ifade özgürlüğünün korunması adına, bebeklerini satışının yasaklanmasının abartılı bir tedbir olacağı” görüşüne vardı.

Mahkeme, bebekleri yapan K&B adlı şirketi bir Avro sembolik para cezasına ve 2 bin Avro mahkeme masrafını ödemeye mahkum etti.

Sarkozy'nin avukatı, Paris mahkemesinin 29 Ekim tarihinde başvuruyu reddetmesinin ardından, istinaf mahkemesine giderek, kararı temyiz etmişti.



Piyasada satılan Vudu bebek seti, Sarkozy'nin mizahi yorumlu özgeçmişiyle 12 adet iğne içeriyor. 12 Avro'ya satılan oyuncak bebeklerin üzerinde, Sarkozy'nin göçmen gençler için sarf ettiği “ayak takımı” veya bir tarım fuarında elini sıkmayı reddeden bir çiftçiyi azarlarken sarf sözlerin yazılı olduğu, iğne batırılacak yerler bulunuyor.