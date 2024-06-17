Vucic’den tuhaf açıklama: ‘Un, yağ, şeker depolayın 3-4 aya savaş çıkabilir’

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İsveç dergisi Die Weltwoche’ye röportaj veren Vucic, Rusya ve Batı arasında üç ya da dört ay içinde büyük bir çatışma yaşanacağını ifade etti. Vucic olası savaşa hazırlık amacıyla ülkedeki un, yağ ve şeker stoklarını kontrol ettiklerini söyledi.

UKRAYNA’DA DURUM KÖTÜ

Ukrayna’daki savaşla ilgili Batı’yı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlayan Vucic, “savaştaki retorik ve durumun her geçen gün daha da kötüye” gittiğini belirterek “Büyük güçler bir şey yapmazsa Ukrayna’da olup bitenlerin acı sonunu göreceğiz. Kısa bir süre sonra eminim ki gerçek bir felaket göreceğiz” ifadelerini de kullandı. 54 yaşındaki Sırbistan lideri, dünya savaşının çıkma ihtimali üzere sorulan soruya, “Üçüncü dünya savaşından söz edemem ama büyük bir çatışmadan söz ediyorum. Bundan çok uzakta olmadığımıza inanıyorum. Üç ya da dört aydan fazla değil” şeklinde yanıt verdi.