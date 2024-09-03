Von der Leyen'in yeni ekibindeki muhtemel isimler beli oldu

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27 üyeli AB'de 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından üye ülkelerin Komisyon üyesi gönderme süreçleri tamamlandı. Son olarak Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'i aday göstermesiyle tüm üyeler önerilerini von der Leyen'e sunmuş oldu.

Von der Leyen'in bugünden itibaren adaylarını değerlendirmesi ve ardından kararını açıklaması bekleniyor.

Ancak süreç von der Leyen'in istediği gibi gitmedi. 25 Temmuz'da üye ülkelere mektup gönderen von der Leyen, cinsiyet dengesi güdeceğini, bu nedenle her üyenin bir değil, bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki isim önermesini istemişti.

Von der Leyen'in talebini yalnızca Bulgaristan karşıladı. Almanya'nın Komisyon üyesi von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi olarak üye ülkeler tarafından aday gösterilen Estonya'nın üyesi Kaja Kallas hariç, yalnızca 8 ülke kadın aday çıkardı.

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YENİ AB KOMİSYONUNUN MUHTEMEL ÜYELERİ



AB Komisyonu üyesi olmaları için İspanya'dan Başbakan Yardımcısı Teresa Ribera, Portekiz'den Sosyal Demokrat Parti Ulusal Konseyi üyesi Maria Luis Albuquerque, İsveç'ten AB Bakanı Jessika Roswall, Finlandiya'dan AP Milletvekili Henna Virkunen, Hırvatistan'dan halihazırda da demokrasi ve demografiden sorumlu Komisyon üyesi Dubravka Suica, Bulgaristan'dan iki adaydan biri olarak milletvekili Ekaterina Zaharieva ve Belçika'dan Dışişleri Bakanı Lahbib kadın adaylar olarak önerildi.

Fransa, Macaristan, Letonya, Slovakya ve Hollanda tercihi bilinen isimlerden yana kullandı.

Fransa'dan AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Macaristan'dan AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Letonya'dan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Slovakya'dan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic ve Hollanda'dan AB Komisyonunun iklim eyleminden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra yeniden aday gösterildi.

Avusturya'nın adayı Maliye Bakanı Magnus Brunner, Bulgaristan'ın erkek adayı Avrupa İklim Vakfı Üyesi Julian Popov, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin adayı eski bakanlardan Costas Kadis, Çekya'dan Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, Danimarka'dan Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, Yunanistan'dan Vali Apostolos Tzitzikostas, İrlanda'dan Maliye Bakanı Michael McGrath, İtalya'dan Avrupa Bakanı Raffaele Fitto, Litvanya'dan AP Milletvekili Andrius Kubilius, Lüksemburg'dan AP Milletvekili Christophe Hansen, Malta'dan Başbakan Danışmanı Glenn Micallef, Polonya'dan AB nezdindeki Büyükelçisi Piotr Serafin ve Slovenya'dan eski Sayıştay Başkanı Tomaz Vesel önerildi.

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Von der Leyen'in adayları bu hafta boyunca değerlendirmesi, 6 Eylül'de kararını açıklaması bekleniyor.

Kararın ardından AB Komisyonunun yeni üyesi olacak kişiler, AP'deki ilgili komitelerde konuşacak ve soru-cevap oturumlarına katılacak. Komitelerin notlarıyla von der Leyen'in yeni ekibi AP Genel Kurulundan güvenoyu alacak.

Yeni Komisyonun görevine başlamasının aralık ayını bulması öngörülüyor.

ÜYELER NASIL BELİRLENİYOR?



AB'deki 27 ülkenin her birinin Komisyona birer üye gönderme hakkı bulunuyor.

Komisyon üyeleri, AB'nin yürütme organındaki en kıdemli yetkilileri oluşturuyor ve ulusal hükümetlerdeki bakanlar gibi her biri ticaret, tarım, sağlık ve çalışma gibi çeşitli konulardan sorumlu olarak AB'nin politikalarını yürütüyor.