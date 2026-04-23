Von der Leyen’in sözleri bize ne anlatıyor

AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho da Türkiye’ye yapılan atfın herhangi bir başka ülkeyle kıyaslama amacı taşımadığını, ülkenin jeopolitik ağırlığının, büyüklüğünün ve özellikle Batı Balkanlardaki hedeflerinin tanınması olduğunu aktarmış, Ankara’nın NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğuna işaret edilmişti. Gelinen aşamada sorulan başlıca sorulardan biri von der Leyen’in açıklamasının AB’nin ortak görüşü olup olmadığı.

TEK YAKLAŞIM YOK

AB Komisyonu her ne kadar von der Leyen’in açıklamalarının bağlam dışında yorumlandığı algısı yaratmaya çalışsa da Brüksel’de bunun bir dil sürçmesi olduğunu düşünene rastlamak oldukça zor. AB’de Türkiye konusunda tek ses ya da tek kalıp bir yaklaşım yok. AB Genişleme Komiseri Marta Kos’un önceki günkü, “Türkiye’ye ihtiyacımız var” vurgusu da bunun kanıtı.

CHARLES MICHEL’DEN leyen’e TEPKİ

Von der Leyen’in sözlerine bir tepki de daha önce kendisi ile aynı dönemde Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev yapan Charles Michel’den geldi. Michel, Türkiye’nin NATO’nun çekirdek müttefiki, göç yönetiminde kilit bir ortak, önemli bir enerji koridoru, Avrupa’nın büyük bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güç olduğunu belirterek “Avrupa, çifte standart uygulayarak ya da gerçeği basitleştirerek daha güçlü hale gelemez” ifadesini kullandı.

Uluslararası konjonktürün de etkisiyle Türkiye’nin ağırlığı artmış durumda. Bu da AB’nin stratejisini, kendi çıkarlarını ön planda tutarak, önemli alanlarda derinleştirilmiş işbirliği üzerine kurmaya itti. Brüksel’de Türkiye konusunda “zorunluluk boyutunun gönüllülük boyutunun önüne geçtiği” yorumu sıkça yapılıyor. Ankara da tıkanan süreçte bloke olmak yerine fırsat oluştuğunda belli alanlarda ilerleme yaklaşımını benimsemiş durumda. Türkiye’nin AB açısından artan öneminin üyeliğin yolunu açacağına dair yorumların ise Brüksel’de karşılığı yok. Diğer yandan Ankara’nın Brüksel’e odaklanmak yerine İtalya ve İspanya gibi AB üyesi ülkelerle stratejik ilişkilerini geliştirmesi dikkati çekiyor.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Türkiye’yi Rusya ve Çin ile aynı kefeye koyan sözlerinden tepkiler üzerine geri adım attı. Eski Konsey Başkanı Michel de, Avrupa’nın çifte standardına dikkat çekerek birlik içinde tek ses olmadığını gözler önüne serdi.

RUM KESİMİ’NDE AB ZİRVESİ

AB liderleri bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) gayriresmi nitelikli zirvede bir araya geliyorlar. Yarın sona erecek zirvede, jeopolitik sınamalar ve AB’nin bunlara yanıtı ön planda olacak. İran’dan atılan füzelerin hedefi olan tek AB ülkesi konumundaki GKRY, güvenlik boyutuna ağırlık vermeyi planlıyor. Bu çerçevede NATO’nun ortak savunma ilkesi olan 5’inci maddenin AB’deki yansıması olarak yorumlanan 42/7’nci maddenin de gündemde olması bekleniyor. Zirveye Ukrayna’nın yanı sıra Ortadoğu’dan liderler de davetli.

COSTA’DAN ANKARA’YA POZİTİF MESAJ

AVRUPA Birliği’nden (AB) Türkiye konusunda kafa karıştırıcı ve çelişkili açıklamalar gelirken, Yunan basınına konuşan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrar için Türkiye ile işbirliğinin önemini vurguladı. Bu ifadeler üslup olarak, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa’nın Rus, Türk ve Çin etkisine karşı korunması gerektiğine ilişkin değerlendirmesinden farklılık gösterdi. Ta Nea gazetesine konuşan Costa, “AB’nin Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın sağlanması ve Türkiye ile işbirliğine dayalı, karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesi yönünde stratejik çıkarı var” dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerdeki iyileşme ve iki hükümet arasındaki olumlu atmosferin AB’de memnuniyetle karşılandığını da belirten Costa, ekonomik ilişkilerin temelinde Gümrük Birliği’nin bulunduğunu vurguladı. “Bu bağlar iş dünyalarımızı, yatırımcıları ve vatandaşlarımızı birbirine bağlıyor” dedi.