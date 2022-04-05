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Von der Leyen ve Borrell Kiev’e gidecek

#Ukrayna#Ursula Von Der Leyen#Josep Borrell
Von der Leyen ve Borrell Kiev’e gidecek

AB'nin en yetkin isimleri Kiev'e gitme kararı aldı. Ursula von der Leyen ve Josep Borrell’in Kiev'e giderek Zelenski ile görüşecekleri açıklandı.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Kiev’e gideceğini belirtti.

Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova'da düzenlenecek Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği öncesinde Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere bu hafta Kiev'e gidecek” dedi.

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#Ukrayna#Ursula Von Der Leyen#Josep Borrell

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