Von der Leyen istediğini aldı

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Strasbourg’da yapılan gizli oylamada 401 parlamenter lehte oy kullanırken 284 parlamenter aleyhte oy verdi. 15 parlamenter ise çekimser kaldı.

GENİŞLEME VURGUSU

Von der Leyen oylama öncesindeki konuşmasında, AB’ye yeni üyeleri dahil etmenin ahlaki, tarihi, siyasi ve jeostratejik bir sorumluluk olduğunun altını çizdi ve genişlemenin kendisi için temel öncelik olacağını söyledi. Süreçteki ülkelere olumlu sinyal gönderen von der Leyen, Türkiye’yi yine görmezden geldi.

Gazze konusundaki yaklaşımı yoğun şekilde eleştirilen von der Leyen, “Gazze’de akan kan artık durmalı. İsrail’in Hamas’ın acımasız terörüne verdiği karşılık sonucunda çok sayıda çocuk, kadın ve sivil hayatını kaybetti. Gazze halkı daha fazla dayanamaz. İnsanlık buna dayanamaz” diye konuştu. Aynı zamanda AB Dönem Başkanı olan Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’ı Moskova ziyareti nedeniyle doğrudan hedef alan ve “Bu sözde barış misyonu bir yatıştırma misyonundan başka bir şey değildir” diyen von der Leyen’in Akdeniz’den sorumlu bir komiser atayacağını duyurması da en dikkat çeken mesajları arasındaydı.