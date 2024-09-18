Von der Leyen AB kabinesini açıkladı: İlklerin komisyonu

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerle haftalar süren pazarlıkların ardından yeni ekibini oluşturmayı başardı. Kritik bir dönemde beş yıl boyunca görev yapacak olan yeni ekip çok sayıda denge gözetilerek tasarlandı. Göreve başlayabilmek için Avrupa Parlamentosu’ndan onay alması gereken yeni Komisyon dikkat çekici ilkler içeriyor.

- İLK AŞIRI SAĞCI: Komisyon’daki en dikkat çekici isimlerden biri İtalyan Raffaele Fito. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisi aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri üyesi olan Fito, yeni Komisyon’un altı başkan yardımcısından biri olarak görev yapacak.

- KADIN YARDIMCILAR: AB Komisyonu’ndaki başkan yardımcılıklarında kadınlar ilk kez ezici şekilde ağırlıkta. Eşit sayıda kadın-erkek hedefini tutturamayan von der Leyen, başkan yardımcılıklarının 4’ünü kadınlara verdi. Bu tercih, Komisyon Başkanı’nın rövanş hamlesi olarak görülüyor.

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- YENİ DOSYALAR EKLENDİ: Yeni Komisyon’da daha öncekilerde yer almayan spesifik dosyalar olacak. Rusya konusunda şahinler arasında yer alan eski Litvanya Başbakanı Andrius Kubilius’un yetki alanında olacak “Savunma” bunlardan biri. “Akdeniz” ise Hırvat Dubravka Suica’nın sorumluluğuna verildi.

TÜRKİYE VURGUSU

Türkiye’nin dahil olduğu genişleme dosyası yine bir diplomata verildi. Bu görevi sürdüren Macar Oliver Varhelyi yerine Sloven Marta Kos geldi. Ülkesi adına Almanya ve İsviçre’de büyükelçilik görevinde bulunan Kos’un gazeteci geçmişi de var. Von der Leyen, Kos’a gönderdiği görevlendirme mektubunda Türkiye’ye de vurgu yaptı. Mektupta, “Türkiye’yle siyasi, ekonomik ve ticari konularda işbirliğini geliştirmek üzere aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir yaklaşım üzerinde çalışmaya devam edeceksiniz” ifadeleri yer aldı. Leyen’in hedeflerinden biri yeni ekibindeki kadın-erkek komiser sayısının eşit olmasıydı. Bu hedefi tutturamadı. Mevcut Komisyon’da 27 üyeden 12’si kadın. Yeni Komisyon’daki kadın sayısı ise 11 olacak. Bu da yüzde 40’lık bir oran anlamına geliyor.