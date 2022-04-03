Volodimir Zelenski: Topraklarımızdan vazgeçmeyiz

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RUSYA ile devam eden müzakere sürecine dair değerlendirmede bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, herhangi bir anlaşmanın “barış karşılığında toprak verilmesini içermeyeceğini” söyledi. Geçtiğimiz hafta iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da yapılan görüşmelere dair ilk kez Amerikan Fox News kanalına konuşan Zelenski, “Ukrayna yönetimi ve halkı, işgalcileri ülkemizden kovana kadar savaşmayı göze alıyor. Barış karşılığında toprak verilmesi gibi bir formül kabul edilemez. Zafer elde edene kadar savaşacağız. Bunun kaç ay ya da yıl süreceğini bilmiyorum” dedi. Rusya’ya karşı koymak için Batılı ülkelerden silah desteği talebini yineleyen Zelenski, “Sizden Ukrayna’ya gelip bizim için savaşmanızı talep etmiyoruz. Bize eski Sovyet uçaklarını, düşmanı vurabileceğimiz tank ve füzeler verin. Hepsi bu... Bana ülkemi savunmak için bir şey verin” diye konuştu.

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İŞGALDE İKİNCİ PERDE

Zelenski’nin yardımcılarından ve ikili müzakerelerde Ukrayna’yı temsil eden Mihail Podolyak, savaşın bundan sonraki seyrinin büyük ölçüde netleştiğini söyledi. Kiev’de konuşan Podolyak, “Ruslar, Ukrayna’nın ikinci Afganistan olmaması için savaş planlarını köklü biçimde değiştirdi. Başkent Kiev ve Çernigiv’den hızlı şekilde geri çekiliyorlar ancak bu ülkemizi terk ettikleri anlamına gelmiyor, hatta güç arttırımına gidecekler. Şimdiki hedefleri doğu ve güney bölgeleri. Donbas’tan Herson’a kadar yeni bir cephe hattı oluşturacaklar. Bu hat onlar için bir savunma çizgisi olacak. Düşmanı buralardan da kovmak için daha etkili silahlara ihtiyacımız var” dedi.

GÜNEYDEKİ HEDEFLERE YOĞUN SALDIRI

Moskova halihazırda bu beklentileri haklı çıkardı bile. Rusya topraklarından ateşlenen füzeler cuma akşam saatlerinden itibaren Ukrayna’nın güneyinde stratejik hedefleri vuruyor. Savaşın başından beri saldırıya uğramayan Poltava şehrindeki havalimanı kullanılamaz hale getirildi. Benzer şekilde Dnipro şehri havalimanına da bombardıman gerçekleştirildi. Güneyde Rusların vurduğu bir diğer nokta ise Kremençuk rafinerisi oldu. Bombalanan şehirler arasında Nikolayev yakınlarındaki Krivoy-Rog şehri de yer aldı. Bu arada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Rusların Odesa’yı ele geçirme fikrinden vazgeçmediği” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Rusların Odesa çevresinde 150 kilometrelik alanda ciddi kuvvet birikimi yaptığı kaydedildi. Odesa’yı ele geçirmeye yönelik bir harekâta Moldova’nın Trans-Denster ayrılıkçı bölgesindeki Rus askerlerinin de katılabileceği dile getirildi.

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SEKİZ GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

UKRAYNALI savaş fotoğrafçısı Maksym Levin, hayatını kaybetti. Ukrayna polisine göre, Maksym Levin’in cansız bedeni Kiev yakınındaki bir köyde bulundu. Meslektaşları, 40 yaşındaki Levin’den 13 Mart’tan beri haber alınamadığını açıklamıştı. Ukrayna haber sitesi “LB.ua” için 10 yıldır çalışan Levin, buraki işlerinin yanı sıra BBC de dahil olmak üzere uluslararası diğer haber kurumları için de fotoğraf çekiyordu. İşgalde şimdiye kadar sekiz gazetecinin hayatını kaybettiği biliniyor.

UKRAYNA ORDUSUNA 2 MİLYAR DOLARLIK MALZEME

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık ek savunma yardımı sağlayacağını duyurdu. İşgalin başından beri Amerikanın Ukrayna ordusuna sağladığı 1.6 milyar dolarlık yardımla birlikte toplam destek tutarı neredeyse 2 milyar dolara dayandı. Son destek paketinin lazer güdümlü roket sistemleri, insansız hava araçları, mühimmat, gece görüş cihazları, iletişim sistemleri, tıbbi malzemeler ve yedek parçaları içerdiği belirtildi.

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ABD TANK SEVKIYATINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Amerikan New York Times gazetesi, Washington’ın Sovyet yapımı tankların Ukrayna’ya transferine yardımcı olacağını yazdı. İsimsiz bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD’nin, Ukrayna’nın Donbas savunmasına destek vermek için komşu ülkelerdeki Sovyet tanklarının Kiev yönetimine sevk edilmesine yardım edeceği iddia edildi. Sevkıyatın ne zaman başlayacağı ve tank sayısı ise belirsiz kaldı. Washington daha önce Polonya’nın elindeki Sovyet savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmesine karşı çıkmıştı. NATO üyeleri, Ukrayna’ya bugüne kadar yalnızca savunma maksatlı silahlar gönderiyordu. Tank sevkıyatı bu anlamda bir ilk olabilir. Alman Welt am Sonntag gazetesi ise Berlin’in eski Doğu Almanya stoklarında kalan 58 tankın Ukrayna’ya gönderilmesine izin verdiğini yazdı.