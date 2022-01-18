Volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişi dünyadan koptu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Tüketiciye koruma zırhı geliyorTüketiciye koruma zırhı geliyor!#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Putini kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirvePutin'i kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirve!#Rusya
Genç Belfunun büyük başarısı Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...Genç Belfu'nun büyük başarısı! Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...#Belfu Berkol
Erdoğan, Arnavutluk Meclisinde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısıErdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsinizMilyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsiniz!#Tüketici Hakları Yönetmeliği
THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü İlker Aycı CNN TÜRKte anlattıTHY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı#İlker Aycı
Poroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebiPoroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebi#Petro Poroşenko
Panikten duvara çarptıPanikten duvara çarptı!#Oğuzhan Koç
Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...#Coşkun Sabah
Yağmuru öldürmüştü... İşte cezası: Vicdanı rahatmışYağmur'u öldürmüştü... İşte cezası: Vicdanı rahatmış#Yağmur Önüt
HABERLERDünya Haberleri

Volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişi dünyadan koptu

#Tonga#Volkan#Tsunami
Volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişi dünyadan koptu

Okyanusya ülkesi Tonga’da cumartesi meydana gelen çok şiddetli volkan patlaması ve tsunaminin ardından 105 bin nüfuslu ada ülkesinin dünyayla iletişimi kesildi. Yeni Zelanda ve Avustralya, adanın durumunu anlamak için keşif uçakları gönderdi.

Haberin Devamı

KOMŞU Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri, telefon ve internet iletişiminin kesik olduğu ada ülkesinde zarar tespiti için dün ilk kez keşif uçakları gönderebildi. Okyanustaki volkan patlamasıyla açığa çıkan kül bulutu, bölgeye hava ulaşımını olanaksızlaştırmıştı. Dünkü keşif seferinin ardından Wellington ve Canberra hükümetleri bugün C-130 askeri kargo uçaklarıyla 105 bin kişiye ev sahipliği yapan adaya su ve gıda yardımı ulaştırmayı hedefliyor.

SU KAYNAKLARI KİRLENDİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tsunami ve kül yağmuru nedeniyle adanın tatlı su kaynaklarının kirlendiğini, acil içme suyuna ihtiyaç olduğunu söyledi. Yardım ajansları halkı şişe su kullanmaya ve maske takmaya çağırırken başkent Nukualofa’da tüm yüzeylerin 2 cm kül ile kaplandığı hesaplanıyor. Avustralya Uluslararası Kalkınma Bakanı Zed Seselja, Tonga havalimanının ciddi şekilde zarar görmediğini, bunun adaya yardım ulaştırmak için çok önemli olduğunu söyledi. Kızıl Haç, ülkede yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 80 bini bulabileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişi dünyadan koptu

KABLOLAR HASAR GÖRDÜ

Adaya ulaşan fiber optik kablolar patlamanın şiddetiyle hasar alınca Tongalıların dünya ile iletişimi kesildi. Ülke dış dünyaya, 800 km uzaklıktaki Fiji üzerinden geçen ağ ile bağlanıyor. Ağı işleten Tongo Kablo şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Samiuela Fonua, hattın onarımının en az birkaç hafta süreceğini söyledi. Bu kapsamda kablo gemiler ile deniz tabanından çekilecek, hasarlı bölümler onarıldıktan sonra yeniden döşenecek.

KÜL BULUTU KAPLADI

Tongalılar ada içinde birbirleriyle telefon iletişimi kurabilirken, kül bulutu nedeniyle ada dışını uydu telefonlarıyla bile aramak güç. Felaketin ardından Yeni Zelanda üzerinden ikinci bir fiber kablo ağı kurulması ve iletişimin güvenceye alınması planlanıyor.

Volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişi dünyadan koptu

Haberin Devamı

İNGİLİZ GÖNÜLLÜ ÖLDÜ

Volkan patlamasının ardından gökyüzünün fotoğrafını “Her şey Instagram filtresinden bakıyormuşsunuz gibi görünüyor” açıklamasıyla paylaşan 50 yaşındaki İngiliz vatandaşı Angela Glover, tsunami dalgalarıyla denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Bir ağaca tutunmayı başaran eşi James hayatta kalırken çiftin 5 köpeklerinden 4’ü de boğuldu. Glover’ın ölümüyle ilgili İngiliz basınına konuşan kardeşi, “Angela köpeklerini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti” dedi. Glover, 2015’te geldiği adada havyan barınağında çalışıyordu.

BİN YILIN PATLAMASI

Tonga’nın başkenti Nukualofa’nın 64 km açığındaki Hunga Tonga Hunga Haapai Yanardağı’nın patlaması ile denizin ortasında yeni bir ada oluştu. 8 dakika süren patlamanın etkisiyle ABD’den Japonya’ya tüm Pasifik boyunca tsunami dalgaları meydana geldi, dalga boyunun 1.7 m.’yi bulduğu Peru’da 2 kişi hayatını kaybetti.
Patlamanın 5.8 şiddetinde depreme neden olduğu hesaplanırken, kül bulutu 30 km yüksekliğe erişti. Uzmanlar açığa çıkan enerjinin 1000 yıllık birikimin ürünü olabileceğini söylüyor.

ALASKA’DAN DUYULDU

Tonga’da can kaybı olup olmadığı netlik kazanmazken patlama 10 bin km uzaklıktaki Alaska’da gök gürültüsü şeklinde duyuldu.

Haberin Devamı

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi’ne göre oluşan şok dalgası gezegenin çevresini iki kez döndü, basınç değişimi ABD’nin Seattle kentinde sisin dağılmasında etkili oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tonga#Volkan#Tsunami

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki