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Volgograd'da Rusya’ya ait savaş uçağı düştü

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#Rus Hava Kuvvetleri#Su-24 Savaş Uçağı#Rusya
Volgogradda Rusya’ya ait savaş uçağı düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 00:10

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Volgograd Bölgesi’ndeki ıssız bir alana düştüğünü duyurdu. Açıklamada, pilotların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

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Rusya’da savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi bir savaş uçağının Volgograd Bölgesi’ne düştüğü aktarılarak, “Volgograd Bölgesi’ndeki planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-24 uçağı düştü. Mühimmatsız gerçekleşen uçuş ıssız bir alana düştü. Olay yerine arama-kurtarma ekiplerine ait Mi-8 helikopterleri gönderildi” denildi.

Açıklamada, pilotların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, uçağın yakınına düştüğü Volgograd’a bağlı Kalachyovsky kentinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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#Rus Hava Kuvvetleri#Su-24 Savaş Uçağı#Rusya

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