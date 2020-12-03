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Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Volga canavarı yakalandı

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Volga canavarı yakalandı
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Rusya’da başına 3 milyon ruble (315 bin TL) ödül konulan ‘Volga canavarı’ lakaplı seri katil Radik Tagirov (38) yakalandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Volga Nehri kıyısındaki 12 farklı şehirde 26 yaşlı kadını boğarak öldüren Tagirov’un, Tataristan’ın başkenti Kazan’daki evinde yakalandığını açıkladı. Maktullerin üzerinde bulunan DNA örneklerinden yola çıkan Rus polisi, cinayetleri Radik Tagirov’un işlediğini kanıtladı. Yaşları 75 ile 90 arasında değişen kadınları, evlerine su, elektrik ya da gaz şirketi çalışanı kılığında girerek öldüren Tagirov sorgusunda suçunu itiraf etti. Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, neredeyse tüm cinayetlerde maktullerin boğularak öldürüldüğü yazıldı. Sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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