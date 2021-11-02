Vladimir Zelenskiy'den Glasgow'da kritik temaslar

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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.



Biden ile Donbas'taki güvenlik durumunu görüştüklerini aktaran Zelenskiy, ABD'nin ülkesinin toprak bütünlüğü ve reformlarına desteğinin devam ettiğini kaydetti.



Zelenskiy, Stoltenberg ile de Donbas'taki güvenlik durumu üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, ülkesinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında NATO'nun desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Blinken ile Ukrayna'nın doğusundaki gergin durumu ele aldıklarına dikkati çeken Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanıyla savunma iş birliği ve enerji sektöründeki zorlukları da görüştüklerini belirtti.