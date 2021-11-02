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Vladimir Zelenskiy'den Glasgow'da kritik temaslar

#Vladimir Zelenskiy#Joe Biden#ABD
Vladimir Zelenskiyden Glasgowda kritik temaslar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Donbas'taki durumu değerlendirdi.

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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Biden ile Donbas'taki güvenlik durumunu görüştüklerini aktaran Zelenskiy, ABD'nin ülkesinin toprak bütünlüğü ve reformlarına desteğinin devam ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, Stoltenberg ile de Donbas'taki güvenlik durumu üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, ülkesinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında NATO'nun desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Blinken ile Ukrayna'nın doğusundaki gergin durumu ele aldıklarına dikkati çeken Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanıyla savunma iş birliği ve enerji sektöründeki zorlukları da görüştüklerini belirtti.

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#Vladimir Zelenskiy#Joe Biden#ABD

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