Vizede yenilik... Schengen’de kural değişti

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu vize serbestisi kapsamında olmayan 105 ülkenin vatandaşlarını doğrudan etkileyecek yeni kurallar, dikkat çeken kolaylıklar içeriyor. En olumsuz değişiklik ise 2006’dan bu yana aynı olan Schengen vizesi ücretine 20 Euro (132 TL) zam yapılması. Düzenlemeden öne çıkanlar şunlar:

ZAM GELDİ: Schengen (İrlanda, Hırvatistan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Romanya dışındaki 22 AB ülkesi ile İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre) ülkelerine gitmek isteyenler vize ücreti olarak artık 60 Euro (397 TL) yerine 80 Euro (529 TL) ödemek zorunda kalacaklar. Daha önce de olduğu gibi 6 yaşından küçük çocuklardan vize ücreti alınmayacak. Yaşları 6 ile 12 arasında olan çocuklar için de 5 Euro (33 TL) düzeyinde bir zam yapıldı. Yeni ücret 40 Euro (264 TL) olarak belirlendi. Bununla birlikte üye ülkelere 6-18 yaş dilimindeki çocukların vize ücretlerinden feragat etme hakkı tanındı. Bu da isteyen ülkenin bu yaş dilimi için ücret almayacağı anlamına geliyor, ancak bu konuda bir mecburiyet söz konusu değil.

SÜRE KOLAYLIĞI: En önemli değişikliklerden biri çok girişli vizelerle ilgili. Kurallar gereği, vize geçmişi pozitif olan ve sık seyahat edip herhangi bir kural ihlalinde bulunmayan kişilere kademeli şekilde artan biçimde uzun kalma süreli ve çok girişli vize verilecek. Uzun süreli vizeler 1 yıldan başlayacak. Bu tip vizeler için maksimum süre 5 yıl olacak.

SÜREÇ DEĞİŞİKLİĞİ: Vize almak isteyenler eskiden seyahatlerinden en erken 3 ay önce başvurabiliyorlardı. Şimdi bu süre 6 aya kadar uzatıldı. Vizelere cevap verme süresinde ise değişikliğe gidilmedi. Vize başvurusunda bulunanlara 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi gerekiyor. Birden fazla Schengen ülkesini ziyaret edecek kişiler vize için en fazla zaman geçirecekleri ülkeye başvuracaklar. Birden fazla Schengen ülkesinde eşit zaman geçirecek olanlar ise Schengen Bölgesi’ne ilk giriş yapacakları ülkeden vize talep edecek. Vize başvuru sahibi sadece parmak izi alınması gerekli durumlarda konsolosluğa şahsen gidecek. Mümkün olan durumlarda vize başvuru formu elektronik ortamda doldurulup imzalanabilecek.

İŞBİRLİĞİ ETKİSİ: Yeni kurallar vize politikasıyla geri kabul süreçlerindeki işbirliği düzeyini ilişkilendiriyor. Avrupa’da kalma hakkı olmayan kişilerin vatandaşı oldukları ülke tarafından geri kabulünde ilgili ülkenin sergileyeceği yaklaşım bu ülke vatandaşlarına yönelik vize süreçlerini etkileyecek. Geri kabulde işbirliği sergilemeyen ülkelerin vatandaşlarına daha zor vize verilecek, süre kısıtlaması devreye sokulacak, uzun süreli ve çok girişli vize kolay verilmeyecek.

BELGELER AYNI: AB, vize almak için gerekli belgelerde ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi vize başvurusunda bulunanlardan seyahat sağlık sigortası da istenmeye devam edilecek.