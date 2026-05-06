Vize muafiyetinde anlaşma sağlandı: Kapılar açıldı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkileri güçlendiren önemli bir adım atıldı. İki ülke, diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşmasına imza attı.

KRİTİK İMZALAR ATILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı’nın ardından önemli bir anlaşmayı hayata geçirdi.

Taraflar, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma”yı imzaladı.

KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİ

İmzalanan anlaşma kapsamında, iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.