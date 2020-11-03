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AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Viyana'daki saldırının ardından Merkel'den dayanışma mesajı

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Viyana'daki saldırının ardından Merkel'den dayanışma mesajı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Dayanışma içinde Avusturyalı dostlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter hesabından Viyana'daki saldırıya ilişkin Şansölye Merkel’in mesajını paylaştı.

Merkel mesajında, Viyana'nın terör şiddetinin hedefi olduğu bu korkunç saatlerde düşüncelerinin oradaki insanlarla ve tehlikeye karşı koyan güvenlik güçleriyle olduğunu belirtti.

Kurbanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileten Merkel, "Biz Almanlar duygularımızla ve dayanışma içinde Avusturyalı dostlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

DÜŞMAN DA MÜCADELE DE ORTAK 

Şansölye Merkel, terörün ortak düşman olduğunu vurgulayarak, bu katillere ve azmettiricilerine karşı mücadelenin de ortak olduğunu vurguladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında üç kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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