Viyana'daki nükleer anlaşma görüntülerinde sorun!

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İran'ın Viyana Temsilcisi Muhammed Rıza Gaibi yaptığı açıklamada, "Nükleer anlaşma imzalanmadan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer tesislerdeki görüntü kayıtlarını paylaşmayacağız" dedi.

İran'ın Viyana Temsilcisi Muhammed Rıza Gaibi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran'daki nükleer tesisler hakkında yayınladığı raporu değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında paylaştığı son rapor hakkında Viyana Temsilcisi Gaibi, raporun teknik konuları içeren güncel bilgiler olduğunu belirterek, “UAEA kendi üyeleri için İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son durumu ve teknik gelişmeleri Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile güncel olarak paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın Kerec Nükleer Tesisi’nde bulunan santrifüjlerin İsfahan'a taşındığını belirten Temsilci Gaibi, "UAEA'nın raporunda da işaret edildiği gibi İran, 19 Ocak tarihinde santrifüj rotor boru üretimine Kerec'te değil İsfahan'da devam etmek istediğini duyurmuştu. 22 Ocak tarihinde ise ajans denetçileri Kerec'e gelerek bu tesiste santrifüj üretiminin durdurulduğunu teyit ettiler. Ardından Ajansa ait kamera sistemleri İsfahan'a taşındı" dedi. Nükleer tesislerde UAEA'ya ait kamera sistemlerinin aktif olduğunu belirten Gaibi, "Elbette nükleer anlaşma imzalanmadan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile nükleer tesislerdeki görüntü kayıtlarını paylaşmayacağız" ifadelerini kullandı.

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“SANTRİFÜJLER BU TESİSTE AKTİF DEĞİL”

UAEA’nın paylaştığı raporda İran’ın Kerec Nükleer Tesisi’nde bulunan santrifüjleri İsfahan’da bulunan Natanz nükleer tesisine taşıdığını ve santrifüjlerin aktif olmadığını belirtmesinin ardından Temsilci Gaibi açıklamasında bu bilgiyi doğrulayarak, santrifüjlerin tesiste aktif olmadığını söyledi.