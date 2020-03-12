Virüsün merkez üssünde işbaşı

Hubei eyalet yönetimi, ulusal ekonomi ve günlük hayatın devamı için hayati olan sektörlere izin verileceğini açıkladı. Hastalığın ilk çıktığı yer olan Hubei eyaletinin başkenti Vuhan, 11 milyon nüfusuyla Çin’in önemli üretim merkezlerinden. Çin’de 81 binden fazla kişi enfekte olurken can kaybı 3100’ü geçti.

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