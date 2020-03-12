Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,
Virüsün merkez üssünde işbaşı
ÇİN’de koronavirüsün patlak verdiği eyalet olan Hubei’de bazı şirket ve fabrikalara dünden itibaren işbaşı izni çıktı.
Hubei eyalet yönetimi, ulusal ekonomi ve günlük hayatın devamı için hayati olan sektörlere izin verileceğini açıkladı. Hastalığın ilk çıktığı yer olan Hubei eyaletinin başkenti Vuhan, 11 milyon nüfusuyla Çin’in önemli üretim merkezlerinden. Çin’de 81 binden fazla kişi enfekte olurken can kaybı 3100’ü geçti.
KORONA GÜNLÜĞÜ
- Şu ana kadar 1 vaka görülen KKTC’de hükümet, 1 Nisan’a kadar ülkeye tüm charter uçuşları durdurma kararı aldı.
- Son 24 saatte 15 yeni ölüm görülen Fransa’da toplam sayı 48’e yükseldi. İspanya’da ise 24 saatteki 18 yeni ölümle sayı 54’e çıktı.
- Slovakya’da salgınla mücadele kapsamında bugünden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ayrıca ordu, polise yardımcı olmakla görevlendirildi.
- Vaka sayısının 97’ye yükseldiği İsrail’de 100 kişiden fazla katılımcının olduğu tüm etkinlikler yasaklandı.
- Danimarka’da tüm eğitim kurumları faaliyetlerine ara verdi. Ülkede 444 vaka tespit edilmiş durumda.
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