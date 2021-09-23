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'Virüsün kaçacak yeri kalmadı, daha ölümcül hale gelemez..'

#Koronavirüs#COVID-19#Aşı
Virüsün kaçacak yeri kalmadı, daha ölümcül hale gelemez..

Oxford aşısını yaratan Profesör Dame Sarah Gilbert, koronavirüsün ölümcül varyantları hakkındaki endişeleri sona erdirecek bir açıklama yaptı ve 'Virüsün kaçacak bir yeri kalmadı, daha ölümcül bir varyanta dönüşme olasılığı yok. Covid-19 da sonunda diğer koronavirüsler gibi soğuk algınlığına dönüşecek" dedi.

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Oxford aşısının arkasındaki lider bilim insanı, Dame Sarah Gilbert virüsün gidebileceği pek fazla yer kalmadığı için Covid'in çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesinin olası olmadığını söyledi. Dame Sarah Gilbert'e göre, virüsler bir popülasyona yayıldıkça zamanla daha az öldürücü olma eğiliminde.

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SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ OLACAK

Çarşamba günü varyantlar hakkında bir Kraliyet Tıp Derneği web seminerinde konuşan Dame Sarah, Covid-19'un sonunda soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer mevsimsel koronavirüsler gibi olacağını iddia etti ve şunları söyledi;

VİRÜSÜN KAÇACAĞI YER KALAMDI

"Virüs tamamen mutasyona uğrayamaz çünkü sivri proteininin içine girebilmek için insan hücresinin yüzeyindeki ACE2 reseptörü ile etkileşime girmesi gerekir. Spik proteinini o reseptörle etkileşime giremeyecek kadar değiştirirse, hücrenin içine giremez. Bu yüzden virüsün kaçacak fazla yeri kalmadı. Normalde virüslerin daha kolay dolaştıkları için daha az öldürücü hale geldiklerini görüyoruz ve Sars-CoV-2'nin daha öldürücü bir versiyonuna sahip olacağımızı düşünmek için hiçbir neden yok.

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Virüsün genetik kayması ile diğer tüm mevsimsel koronavirüslerde olduğu gibi popülasyonda kademeli olarak bağışıklık gelişecektir. Yani zaten üzerinde pek fazla düşünmediğimiz dört farklı insan koronavirüsüyle yaşıyoruz ve biz yıllardır onların farkında bile değiliz. Şuan düşünmemiz gereken şey, sürecin bağışıklığa gittiği süreçte ne tür önlemler almamız gerektiği."

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#Koronavirüs#COVID-19#Aşı