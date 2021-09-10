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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Virüsü yendik diyerek açıkladılar: Tüm önlemler kaldırıldı!

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Virüsü yendik diyerek açıkladılar: Tüm önlemler kaldırıldı!

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. Ülkede bundan böyle sosyal hayat eskisi gibi devam edecek.

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu flaş bir kararla ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Kovid-19 kısıtlamalarının, bugünden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, devlet televizyonu DR'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemler daha sonrada yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazandığını söyledi.

Virüsü yendik diyerek açıkladılar: Tüm önlemler kaldırıldı

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Ülkede aşılma oranın yüzde 83'e çıktığını kaydeden Lundgren, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini hatırlattı.

Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 604'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 350 bin 996'ya yükseldi.

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Daha önce de Belçika devam eden vakalara rağmen aşılama oranının giderek yükseldiğini söyleyerek tedbirleri büyük ölçüde gevşetmişti.

Virüsü yendik diyerek açıkladılar: Tüm önlemler kaldırıldı

Aşılamanın en yüksek olduğu ülke olan İsrail de nisan ayında kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırmış ancak giderek yayılan Delta varyantı yüzünden vaka artışı geri gelince tedbirlere geri dönmüştü.

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