Virüs yüzeylerde 17 gün kalabiliyor

Japonya ve California’daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandı. CDC’nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde en fazla 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi. Japonya’daki Diamond Princess ve California’daki Grand Princess yolcu gemilerinde, belirti gösteren ve göstermeyen hastaların odalarında, tahliyelerden 17 gün sonra dahi virüse rastlandı. Uzmanlar, yüzeylerde virüsün izine rastlansa da bunun aktif enfeksiyon etkisinin olmayabileceğini, sadece virüsün bir zamanlar burada bulunduğuna dair ‘genetik iz olarak’ değerlendirilebileceğini belirtiyor.