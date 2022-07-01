Virüs yayan sivrisinekler şoke etti… Kokularımızı değiştiriyorlar!

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Bir grup Çinli araştırmacı, Dang humması ve Zika humması virüslerinin, sivrisineklerin virüsleri geçirmesini daha çekici hale getirmek için konakçılarının (insanların) kokusunu manipüle edebildiğini buldu.

Dün, Cell çevrimiçi dergisinde yayınlanan bulgu, süreci kesintiye uğratmak ve potansiyel olarak başkalarına virüs bulaştırma riskini azaltmak için sivrisinek vektörlü hastalıkları bir vitamin takviyesiyle kontrol etmenin de yolunu açmış oldu.

Ateş, kızarıklık ve bazen ölüme neden olan dang virüsü, sivrisinekler tarafından tropikal bölgelerde yayılıyor ve her yıl 50 milyondan fazla vaka meydana geliyor.

Zika virüsü, hamile bir kadın enfekte olduğunda beyin veya sinir sistemi komplikasyonlarına ve doğum kusurlarına neden olabilir. Tropikal bir iklimde hastalık, enfekte konakçı hayvanları ısıran, kendilerine bulaşan ve virüsü gelecekteki ısırıklarla bulaştıran sivrisinekler tarafından yayılır.

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KOKUMUZU KULLANIYORLAR

Bazı hastalıkların konakçının kokusunu değiştirdiği ve onu sivrisinekler için çekici hale getirdiği zaten biliniyordu. Tsinghua Üniversitesi, Shenzhen'deki Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve Çin Tıbbı Ruili Hastanesi'nden bir grup araştırmacı, bunun dang ve Zika virüsleri için de geçerli olup olmadığını inceleyerek çığır açan araştırmalarına başladılar.

"Sivrisinekler, konakçıları tespit etmek ve hayatta kalmanın temel davranışlarına rehberlik etmek için koku alma duyularına güvenirler. Bu çalışmanın başında, sivrisineklerin dang humması ve Zika ile enfekte olmuş fareleri aramayı ve beslemeyi tercih ettiğini bulduk” dedi.

SORUMLU MOLEKÜLÜ BULDULAR

Uzmanlar Testler yoluyla, sivrisineklerin dang humması ve Zika ile enfekte olmuş farelere sağlıklı farelerden daha fazla ilgi duyduğunu buldular. Sonra da bu çekiciliğin nedenini araştırmaya devam ettiler.

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Enfekte olmuş farelerin ve insanların kimyasal analizi, sivrisineklerin özellikle çekici bulduğu asetofenon adı verilen bir molekülü tanımladı.

Cheng, dang ve Zika gibi flavivirüslerin asetofenondaki artışı, yaşam döngüsüne daha etkili bir şekilde yardımcı olmak için kullanabileceğini, "konaklarını sivrisinek vektörleri için daha çekici hale getirerek" kullanabileceğini söyledi.

TEDAVİ ŞANSI DOĞDU!

Asetofenonun sivrisinekleri çekmede gerçekten anahtar rol oynadığını doğrulamak için, araştırmacılar molekülü temiz farelere ve insan gönüllülerin ellerine uyguladılar ve asetofenonun sivrisinekler için güçlü bir çekim olduğunu gösterdiler.

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Çalışma bulguları, dang humması ve Zika gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılmasını kontrol etmek için yeni bir yol potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Cheng, ekibinin Malezya'daki dang humması hastalarına bir tür A vitamini türevi olan izotretinoin vererek araştırmalarını gerçek dünyada uygulamayı planladığını söyledi.