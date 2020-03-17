Virüs Trump’ın seçilme şansını zora sokabilir

İngiliz Reuters ajansı, salgından ötürü ekonomide durgunluk riskinin artması ve Trump yönetiminin salgına karşı önlemlerde geç kaldığına dair olumsuz algının seçmenlerin tercihini etkileyebileceğini aktardı. Trump’ın partisi Cumhuriyetçi kampanya stratejisti Mike DuHaime, “Başkan’ın ilk zamanlarda virüsü önemsemez ve siyasallaştıran tavrı kredibilitesine zarar verdi ve insanlara şu andan itibaren hükümetin hazırlığını sorgulatacak” değerlendirmesini yaptı.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

ABD’de salgın nedeniyle önlemler arttırılıyor. Başkent Washington, Ohio, Illinois, Ohio’da bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi. New York’ta okullar 16 Nisan’a kadar kapatıldı. Başkentteki etkinliklere katılımcı sayısı azami 250 ile sınırlandırıldı.