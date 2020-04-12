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Haber Giriş: 12.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Virüs testi yapıyor

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Virüs testi yapıyor
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Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sean Penn, koronavirüs ile mücadelede gönüllü bir ekiple birlikte çalışmalara başladı.

Penn, kurucusu olduğu Toplumsal Organize Yardım Çalışması (CORE) isimli örgütün 60 gönüllü çalışanı ve Los Angeles Belediyesi itfaiyecilerinin yardımıyla bölgede virüsün yayılmasını engellemek ve pozitif vakaları erken teşhis etmek için görev yapıyor. Yaşadığı Malibu bölgesindeki test çalışmalarına katılan Penn “Bu çabalarımız, testlerin hızlı uygulanmasını sağlayarak hayat kurtarabilir ve kaynaklarımızın gereksiz tüketilmesini engelleyebilir” ifadelerini kullandı.

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