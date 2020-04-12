Virüs testi yapıyor

Penn, kurucusu olduğu Toplumsal Organize Yardım Çalışması (CORE) isimli örgütün 60 gönüllü çalışanı ve Los Angeles Belediyesi itfaiyecilerinin yardımıyla bölgede virüsün yayılmasını engellemek ve pozitif vakaları erken teşhis etmek için görev yapıyor. Yaşadığı Malibu bölgesindeki test çalışmalarına katılan Penn “Bu çabalarımız, testlerin hızlı uygulanmasını sağlayarak hayat kurtarabilir ve kaynaklarımızın gereksiz tüketilmesini engelleyebilir” ifadelerini kullandı.