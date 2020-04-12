Virüs sinir sistemini de etkileyebiliyor

Virüsün ilk ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Vuhan’daki Çinli bilim insanlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları “JAMA Neurolog” adlı tıp dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre koronavirüse yakalananan 214 hastanın üçte birinin sinir sistemi zarar gördü. Bu hastaların en çok dile getirdiği şikayetler baş dönmesi, baş ağrısı ve koku ve tat alma kaybı.

Daha önce de hastaların tat ve koku kaybıyla ilgili açıklamaları da gündeme gelmişti.

NÖROLOJİK VAKALARA DİKKAT

Şimdi COVID-19’a yakalanan bazı hastalarda rastlanan solunum durmasının, solunum, yutkunma ve kalp ritminin düzenlenmesi gibi önemli beyin fonksiyonlarının gerçekleştiği beyin sapındaki nörolojik bir hasarın sonucu olup olmadığı tartışılıyor. Vuhan’da koronavirüs hastaları üzerinde araştırma yapan bilim insanları doktorlara şu tavsiyeyi yapıyor: “Doktorlar gecikmiş ya da yanlış bir tanı koymaktan kaçınmak ve hastalığın yayılmasının önüne geçmek için nörolojik semptomları olan hastalarda COVID-19 hastalığını da göz önünde bulundurmalı.”